Kick Boksta Zafer Kazandı

ULUSLARARASI K1 Kick Boks Dünya Şampiyonası Kars'ta yapıldı. Altay Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Bülent Gönen organizasyonunda yapılan geceye 'Kafkas Kartalı' olarak tanınan Erkan Varol rakibi Nana Owusu yenerek, kemerini korudu.



İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen şampiyonaya 8 Türk'ün 8 Dünya karmasıyla yaptığı karşılaşma çekişmeli geçti. Salonu dolduran binlerce izleyicinin karşısına çıkan Kick Boksçular sporsevereleri heyecanlandırdı. Dünya Thai Boks Şampiyonu Erkan Varol, kemerini korumak için Hollandalı rakibi Demir Yumruk Nana Owusu ile ringe çıktı. Iğdırlı Erkan Varol'un sert yumruk ve tekmeleri rakibini defalarca yere yıktı. Karslıların slogan, ıslık ve alkış destekleriyle ringde adeta fırtına gibi esen Kafkas Kartalı 3'er dakikalık 3 raundda da üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı rahat kazandı. Varol, organizatör Bülent Gönen'in bu güzel ve büyük bir etkinliği hazırlamasındaki azmine hayran kaldığını söyleyerek, "Bu başarımı Bülent Hocama, Bakanımız Ahmet Arslan'a, Karslılara, ve Iğdırlılara armağan ediyorum. Zafer inananlarındır" diye konuştu.



Hollanda, Yunanistan, Türkmenistan, Angola, İran, Gürcistan, İsviçre ve Fas'dan oluşan 8 dünya karmasına karşı Azerbaycan'ın da Türkiye adına ringe çıktığı müsabakalarda 8 Türk'ten Erkan Varol, Sinan Ulutürk, Gökhan Boran, Kenan Günaydın ve Cesur Turgay galip geldi. - Kars