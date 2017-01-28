Kent Tarım Hobi Evi'nde Yeni Eğitimler Şubat'ta Başlıyor

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi "Temel Sebze Yetiştiriciliği" eğitimlerinde yeni dönem Şubat ayında başlıyor.



Yeni eğitim sezonunu Ekim ayında açan Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi'nde kurslar aralıksız devam ediyor. 2017 yılında da tempoyu düşürmeden Temel Sebze Yetiştiriciliği eğitimlerini sürdürecek Çankaya Belediyesi, binlerce vatandaşın yararlanmasını sağlıyor. Mutlukent Mahallesi'nde 2 bin metrekare alan üzerine kurulu Kent Tarım Hobi Evi'nin Şubat-Mart dönemi kursları 15 Şubat'ta başlıyor. Uzman öğreticiler tarafından verilecek eğitimler, Çarşamba günleri 12.30 ile 13.30 saatleri arasında düzenlenecek.



Mahalle Bostanı'nda uygulama



İlk derste "Yerel tohumun önemi nedir?" konusunun işleneceği eğitimler yedi hafta sürecek. "Sebze yetiştirmek için ortam nasıl hazırlanır?", "Tohumdan fideye yolculuk", "Sebzelere doğal bakım" ve "Meyve ağaçlarında budama nasıl yapılır?" konularıyla devam edecek eğitimlerin son iki haftasında ise gül ve çalı grubu budaması ile ağaç aşılama konuları işlenecek. Kursa katılan vatandaşlar teorik eğitimlerin ardından Mahalle Bostanı'nda uygulama ile bilgilerini pekiştirme imkanı bulacaklar.



Eğitimler ücretsiz



Eğitimlere, önceki yıllarda olduğu gibi bölge halkının yanı sıra başka mahallelerden de dileyen tüm vatandaşlar katılabiliyor. Çankaya Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşların 235 39 73 ya da 458 89 00 / dahili 3103 numaralı telefonlar ile Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kent ve Tarım Birimi'ne ulaşmaları gerekiyor. - ANKARA