Karbon Ayak İzini Düşüren Şirketler Ödüllendirildi

Karbon ayak izini azaltarak iklim değişikliği ile mücadeleye destek olan 19 kuruluş, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından Düşük Karbon Kahramanı olarak ödüllendirildi.



SÜT-D'den yapılan açıklamaya göre karbon salınımında cimri davranarak iklim değişimine karşı mücadelede örnek olan kuruluşlar, 4. İstanbul Karbon Zirvesi'nde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından Düşük Karbon Kahramanı olarak ödüllendirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde, Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği (IETA) desteğinde düzenlenen zirvede, karbon emisyonunu azaltan 42 projenin aday olduğu yarışın sonucu açıklandı. 19 kuruluş SÜT-D tarafından ödüle layık görülürken 2017 Düşük Karbon Kahramanları ödüllerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can'ın elinden aldı.



Karbon cimrisi kuruluşlar iklim değişimine dirençli dünyamız için önemli



İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, zirvede yaptığı konuşmada, dünyanın iklim değişimi ile mücadele edilmesi için görev beklediğini bu nedenle karbon cimrisi kuruluşların iklim değişimine dirençli dünya için önemli olduğunu söyledi. Karaosmanoğlu, "Sanayimizin düşük karbon ekonomisinde ilerlemesi şart. Bu yıl üçüncüsünü verdiğimiz bu ödülle, sadece bugünü değil, yarınını da düşünen, sürdürülebilirlik yönetim stratejisi ile ilerleyen karbon cimrilerini ödüllendirdik" dedi.



Prof. Karaosmanoğlu, enerji, kimya ve gıda sektörleri ile yerel yönetimlerin Düşük Karbon Kahramanları, başarılı teknik uygulamalarının yanı sıra karbon azaltımı konusundaki eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile dikkat çektiğini belirtti. "Bu kuruluşlar SÜT-D'nin sürdürülebilirlik yaşam kültürü kazandırılması eylemine de katkı yaparak paydaş oldular" diyen Prof. Karaosmanoğlu SÜT-D 2017 Düşük Karbon Kahramanları ile gurur duyduklarını söyledi.



Atık yönetimindeki başarısıyla bir STK da ödüllendirildi



SÜT-D bu yıl Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği (TAYÇED) atık yönetimi ve karbon azaltımı konusunda öncü ve sözcü olması nedeniyle Düşük Karbon Kahramanı seçti.



2017 Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (Süt-D) Düşük Karbon Kahramanı Ödül alanlar listesi



1. AKİŞ GRUP: Teknik Müdür Nilay Unutulmaz



2. BEREKET ENERJİ: Yönetim Kurulu Başkanı Ceylan Saldanlı



3. GAMA ENERJİ: Karbon Ticaretinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Narınç Atakan Dündar



4. ZORLU ENERJİ: Ticaret Direktörü İnanç Salman



5. ENERVİS: Genel Müdür Osman Kipoğlu



6. EY TÜRKİYE: Kıdemli Danışman Yılmaz Yıldırım



7. SHELL TÜRKİYE: Madeni Yağlar Tedarik Zinciri Genel Müdürü Can Adal



8. EGE TARIMSAL ENERJİ: Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı



9. SAMSUN AVDAN: Genel Müdür Erol İren



10. BD TÜRKİYE : Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Özlen Yalçınkaya



11. ORGANİK KİMYA: Ar-ge Direktörü Sibel Altınok



12. HALKBANK: Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Bayraktar



13. VESTEL BEYAZ EŞYA: Yönetim Sistemleri ve Müşteri İlişkileri Müdürü Mete Altay



14. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Başkan Vekili Abdülkadir Karlık



15. KARTAL BELEDİYESİ: Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan



16. İETT: Ulaştırma Teknolojileri Daire Başkanı Recep Kadiroğlu



17. SÜTAŞ: Elektrik ve Biyogaz Üretim Şirketi Genel Müdürü İhsan Çabukol



18. KOLZA GERİ KAZANIM: Genel Müdür Göktan Gürcü



19. TEMİZ ENERJİ VAKFI (TEMEV) : Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Keskin



(Fotoğraflı) - İstanbul