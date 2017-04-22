Karan: TMO Fiyatı Revize Etsin
Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, TMO'nun 10 ila10,50 lira olarak açıkladığı fındık alım fiyatını üretici lehine revize edilmesini talep etti.
Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, TMO'nun 10 ila10,50 lira olarak açıkladığı fındık alım fiyatını üretici lehine revize edilmesini talep etti.
Kaynak: Dunya.com
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