Karadeniz'de Batan Rus Savaş Gemisinin Kurtarılan Askerleri Görüntülendi

İstanbul Kilyos açıklarında bir yük gemisiyle çarpışan Rus savaş gemisi Liman, Karadeniz'in sularına gömüldü. Kaza sonucunda Togo bandıralı canlı hayvan taşıyan yük gemisi herhangi bir hasar almazken, Rus gemisindeki 78 asker kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

ULUSLARARASI AJANSLAR FOTOĞRAFLARI DÜNYAYA GEÇTİ

Uluslararası haber ajansları, Rus askerlerin İstanbul Boğaz Komutanlığı'na getirilişini fotoğrafladı.



Rus askerlere ulaşmak için çok sayıda Sahil Güvenlik ve ordu gemisi Kilyos'un 40 kilometre açığına hızla gitti. Boğaz ve Karadeniz'in tamamen sisle kaplı olduğu sırada gerçekleşen kazada operasyon sonuç verdi ve askerler sağ salim kurtarıldı.



GEMİNİN BATTIĞI NOKTA 90 METRE DERİNLİĞİNDE

Milliyet muhabiri Gökhan Karataş, batan istihbarat gemisinin gelişmiş radarıyla 800 kilometreden tenis topunu tespit edebildiğini bildirdi. Askeri gemide silah olarak portatif uçaksavar füze sistemi bulunuyordu. Geminin battığı nokta, 90 metre derinliğinde.



Rotasından sapan Rus istihbarat gemisinin, Karadeniz'e geçen hafta açılan İngiliz savaş gemisi HMS Daring'in yerini tespit etmeye çalıştığı aktarılıyor. İngiltere, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Karadeniz'e bir savaş gemisi göndermişti.



NATO'nun önemli üyesi İngiltere, geçen yıl Rusya sınırına asker ve savaş uçakları göndereceğini duyurmuştu. Bu açıklamayla birlikte NATO-Rusya arasındaki sürtüşmenin de fitili ateşlenmiş oldu.

Binlerce ABD, İngiliz, Alman ve diğer ülkelerden gelen NATO askerleri, halihazırda Rusya sınırlarındaki tatbikatlara katılıyor.

ÖZEL UÇAKLA ÜLKELERİNE GİTTİLER

Öte yandan Karadeniz çıkışında bir yük gemisiyle çarpıştıktan sonra batan Rus askeri gemisinin kurtarılan 78 kişilik mürettebatı özel uçak ile ülkelerine gitti.



