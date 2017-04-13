İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görülen davanın öğleden sonraki oturumunda tutuklu sanık eski 2. Jandarma Komando Tugayında görevli Kurmay Yarbay Bülent Eryılmaz savunma yapmaya devam etti.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 270 sanıklı davanın görülmesine Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda devam edildi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.



Savunmasını yapan Eryılmaz, savcının "Habercini gönderip ona kelepçe arattırmışsın. İfadesinde söyledi. Haberci kelepçe alıp geliyor, sen de 'Bu olmaz; ince, uzunundan getir' diyorsun. Burada ne demek istedin?' sorusuna tutuklu sanık Eryılmaz "Benim aracımın jant kapaklarının kelepçeleri kopmuştu. Ondan ötürü bu plastik kelepçelerden istedim. Farklı bir niyetim olsa tugayda bir masolet tipli kelepçe vardı." yanıtını verdi.



Savcının "2 tane kelepçeyi Cihangir Astsubay'a (Korgeneral Ata Kalkan'ı derdest etmeye giden ekipten) vermişsin. Yani jant kapakları değil. Bunun sebebi nedir?' sorusu üzerine Eryılmaz, "Ata Paşa'nın güvenliği alınırken taşkınlık yapabilecek birilerinin çıkma ihtimaline karşı emniyet tedbiri olarak verdim." dedi.



Mahkeme Başkanı Oktay Tabur'un "Bütün oklar tüm faaliyetleriyle somut şekilde seni gösterirken sen de soruların ve imalarınla herkesi FETÖ'cü yaptın" sözü üzerine Eryılmaz, "Sizin takdiriniz ben kimseyi FETÖ'cü yapmadım. Hangi somut delil beni gösteriyor? Bir tanık ve kelepçe olayı mı?" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Tabur, "Hukukta tanık somut delildir." karşılığını verdi.



Soruşturmanın başında gizli tanık olarak ifade veren tutuklu sanık Hakan Bıyık ile birlikte sohbetlere gittiği yönünde tanık ifadesinin olduğunun dile getirilmesi üzerine Eryılmaz, "Hakan Bıyık güvenilir bir tanık değil. Kendisi Yurtta Sulh Konseyi üyesi olarak içeri alındı. Kendisini kurtarmak için söylemiştir. Arkadaşlarını da koruyacak tabii. ABD'deki savcı, Almanya'daki bakan için de FETÖ'cü dendi. Bu iddiayı dikkate alacaksanız herkes FETÖ'cü o zaman." ifadelerini kullandı.



Mahkeme Başkanı Tabur, Eryılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Nisan Salı gününe erteledi.