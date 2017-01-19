İzak'ta Kurtcan Güven Tazeledi

İZMİR Atletizm Spor Kulübü'nün (İZAK) olağan genel kurulunda başkanlığa Aycan Kurtcan yeniden seçildi. Alsancak'taki kulüp binasında gerçekleşen kongrede seçime tek aday olarak giren Kurtcan'ın yönetimi şu isimlerden oluştu:



Osman Nuri Tartılacı, Şeref Çetinalp, Harun Taşdelen, Dilden Özsoy, Tamer Tüzer, Fatma Anter, Nursel Çakmak ve Yasin Yüzbaşıoğlu. Üç yıldan bu yana gönüllülük esasına dayanan, tamamen amatör bir ruhla görev yaptıklarını söyleyen Başkan Kurtcan, "Türkiye olarak, toplum yararına gönüllü çalışan kurum ve dernekler sıralamasında dünya sondan 3. olduğumuz dikkate alındığında, yaptığımız çalışmaların önemi biraz daha artıyor. Üç yılda 7'dan 70'e 3 bin sporcuya eğitim vermeye çalıştık. Bu yıldan itibaren başta engelli bireyler olmak üzere daha fazla insanı spor alanlarına çekmek için tüzüğümüzde bazı değişiklikler yaptık. Üyelerimize ve kulübümüze destek veren gönüllülere teşekkür ediyoruz" dedi.









- İzmir