İş Dünyasının Acı Kaybı; Mete Bora Hayatını Kaybetti

SUMMA A.Ş'nin Onursal Başkanı Mete Bora, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 76 yaşında vefat eden Mete Bora Ankara'da Atakule'den, Saint Petersburg, Moskova ve Venezuela'da pek çok gözde binanın yapımına kadar sayısız güzel esere imza atmıştı. Mete Bora, ayrıca toplumun önemli bir kesimini oluşturan yaşlılık ve yaşlı hakları konularında Türkiye'de ilk kez Yaşlılık Platformu'nun ve TURYAK Yaşlılık Konseyi Derneği'nin kurucusuydu. Mete Bora TURYAK Yönetim Kurulu Başkanı olarak Uluslararası Yaşlılık Federasyonu'nun (IFA) Ortadoğu Ülkeleri'nden sorumlu ilk Müslüman/Türk Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.



5 Haziran 1941 yılında Malatya'da doğan Mete Bora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde başladığı üniversite tahsilini, 1964 yılında Oklahoma Üniversitesi'nde tamamladı. Kurucusu olduğu ve inşaat kimyasalları üretimi ile inşaat malzemeleri satışı yapan Ekono A.Ş. ve Bora Ltd. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Fikir projesi kendisine ait olan Atakule projesini gerçekleştiren ve kurucusu olduğu Anıtsal Yapılar A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını da yaptı.



1989 yılında kurduğu uluslararası müteahhitlik ve yatırım firması olan SUMMA Turizm Yatırımcılığı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Türkmenistan, Rusya, Moldova, Romanya, Libya ve muhtelif Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde, havaalanları, spor kompleksleri, oteller, hastaneler, iş merkezleri, alışveriş merkezleri gibi pek çok önemli projelere imza attı. Halen SUMMA'nın Onursal Başkanı olan Mete Bora 2006 yılında şirketi oğulları; Selim Bora, Fatih Bora ve Sinan Bora'nın yönetimine bıraktı.



Plastik sanatlar dalında genç Türk sanatçılarının desteklemek amacıyla dünyanın çeşitli merkezlerinde uluslararası sanat etkinlikleri düzenleyen bir girişimci ve çağdaş sanat eserleri kolleksiyoneri olan Mete Bora çağdaş ressamları ve güzel sanatların gelişimini desteklemek üzere bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişim olarak Summart adı altında bir sanat merkezi kurdu. Ayrıca toplumun önemli bir kesimini oluşturan yaşlılık ve yaşlı hakları konularında Türkiye'de ilk kez Yaşlılık Platformu'nun ve TURYAK Yaşlılık Konseyi Derneği'nin kurucusu olan Mete Bora TURYAK Yönetim Kurulu Başkanı olarak Uluslararası Yaşlılık Federasyonu'nun (IFA) Ortadoğu Ülkeleri'nden sorumlu ilk Müslüman/Türk Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Ulusal ve uluslararası platformlarda yaşlılık konularına verdiği önem doğrultusunda yaşlı bireylere çağdaş düzeyde bakım hizmetleri sağlayabilmek amacıyla da Akyurt Vakfı, Akyurt Yaşam evini kurdu.



Mete Bora'nın cenazesi 25 Nisan Salı günü öğleyin Levent Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos'taki aile mezarlığında defnedilecek.



- İstanbul