İltihaplı bir yara nasıl anlaşılır?

İltihaplı yani enfeksiyon kapmış yaralara müdahale edilip tedavi edilmesi son derece önemlidir.

İltihaplı yara, bakım ve tedavi sürecinde oldukça hassas davranılması gereken yara tiplerindendir.

"İltihaplı yara, genel olarak vücudumuzu çevreleyen derinin şekil bütünlüğü olarak hasar görmesi sonucu deri kısımında bütünlük olarak parçalanması ve tahrip görmesi sonucu oluşan yaralardır. Virüsler, bazı mantar türleri, ve bakteriler gibi canlı organizmaların etkisiyle ya da bazı ilaçlar, asitler ve zehirler gibi kimyasal etmenler sebebiyle vücutta oluşan zararın göstergesidir. Bu etmenler belli bir süre sonra dokulara zarar vermeye başlar. Dokular da bu zarara karşı yanıt verir. Verilen bu yanıt iltihap oluşumudur.

HİJYENİK OLMAYAN DURUMLAR İLTİHABI ARTIRIYOR

Cilt üzerinde oluşan iltihaplı yaraların belirgin sebepleri arasında hijyen kurallarına dikkat edilmemesinden geçer. Cerrahi müdahale gören bir hastanın ameliyatında kullanılan malzemelerin steril koşullara uygun olmaması, hasta tedavi sürecinde taburcu olmadan önce hastane enfeksiyonu gibi riskler, taburculuk sonrası ev bakımında yetersizlikler ciltteki yaranın enfeksiyon kapmasına sebep olabilir. Hasar görmüş cilt dokusu bazı bakteri türleri için oldukça elverişli bir besiyeri gibidir. Çünkü bakteri ihtiyaç duyduğu besine açık cilt dokusundan ve oksijene de kısa yoldan atmosferden ulaşabilmektedir. Kesici alet yaralanmalarında ise bahsi geçen bu bakteriler cilt altı dokusuna kadar yerleşim gösterebilmekte ve ileri süreçte tedavi konusu ciddi sıkıntılar oluşturabilmektedir. Çünkü bakterilerin çoğalma hızı, uygun koşullar elde edildiğinde inanılmaz seviyelere yükselmektedir. Hayvan ısırması sonucu da bakteriler ve sonrası iltihap oluşabilmektedir. En büyük risk grubunu kedilerden bulaşan bakteriler oluşturur. Kedilerin ağız kısmında bol miktarda bakteri florası vardır. Alınan ısırık darbesiyle hemen enfeksiyon kapma riskiniz vardır. Bu tip durumlarda iltihaplı yara oluşumunu beklemeden hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidip destek almalısınız.

Hangi durumlarda iltihap artabilir?

-Diyabet hastalarında

-Hayvan ısırıklarında

-Kesici ve delici alet yaralanmalarında

-Cerrahi operasyonlar sonrasında hastanede

-Hijyenik olmayan her ortam ve yaranın temiz tutulmaması

İLTİHAP TEDAVİSİ

İltihaplı yaraların, genel olarak iyileşme süreçlerine bağlı olarak çeşitlendirilmesi yapılmaktadır. Bu iyileşme süreçleri ilk olarak bakterileri yok etmek amacıyla antibiyotik tedavisiyle gerçekleşir. Ve bu süreç uygun görülen antibiyotik tedavisinden cerrahi müdahalelere kadar ilerleyebilmektedir. İltihabın antibiyotik tedavisi sonrası kapanmaması durumunda yara bakım tedavisi için en yakın sağlık kuruluşundan destek almanız gerekmektedir." diyor.