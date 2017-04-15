Ikby'deki 3 İslami Partiden Ortak Hareket Kararı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) önemli 3 İslami parti, bölgedeki gelişmelere karşı ortak tavır alıp, birlikte hareket etmek için bir araya geldi.



IKBY'nin Süleymaniye kentindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na yakınlığı ile bilinen Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Genel Sekreteri Salahaddin Bahaddin, İslami Toplum Partisi'nin (Komela) lideri Ali Bapir ve İslami Hareket Partisi'nin (Bizotnava) lideri İrfan Abdulaziz katıldı.



Kürt Bölgesi'ndeki İslami partilerin ortak hareket etmesine yönelik yapılan toplantında konuşan Yekgirtu Genel Sekreteri Bahaddin, bu gelişmenin İslami partiler için tarihi bir adım olduğunu belirterek, bölgedeki tüm İslami parti destekçilerini tebrik etti.



Yapılan toplantının sonucuna değinen Salahaddin Bahaddin, bölgedeki İslami partilerin önünde, üzerinde çalışmaları gereken 3 gündem maddesi olduğunun altını çizerek, şunları ifade etti:



"İslami partiler olarak 3 husus üzerinde ortak çalışma kararı aldık. Bunlar, yolsuzluk ve adaletsizlikle mücadele etmek, bağımsız ve ulusal bir çerçeveden milli sorunların çözülmesi ve son olarak IKBY'deki İslami partilerin birlikteliğini sağlamaktır. Bu proje hakkında daha çok görüş alışverişinde bulunacağız. Gerçekçi olup, ortak projemizin ajandası üzerinde kararlı bir şekilde hareket edeceğiz."



Bahaddin, İslami partilerin ortak hareket etme konusundan geri adım atmayacaklarına vurgu yaparak, birliğin sağlanması için mücadele edeceklerini söyledi.



Toplantıya katılan partilerin 168 üyesi daha sonra 10 maddelik yol haritası üzerinde mutabakata varırken, söz konusu maddelerin en kısa zamanda hayata geçirileceği kaydedildi.



IKBY'de toplamda 111 milletvekilinin olduğu mecliste, Yekgirtu'nun 10, Komela'nın 6 ve Bizotnava'nın ise 1 milletvekili bulunuyor.