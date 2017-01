Hepatit C"De Yeni Nesil Tedavilerle Başarı Arttı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bilgehan Aygen, "Direkt etkili antiviraller veya yeni nesil tedaviler ile hastalarımızda gerçekten büyük bir başarı elde edebiliyoruz." dedi.



Prof. Dr. Aygen, Bursa'da başlayan KLİMİK Hepatit Akademisi 2017 etkinlikleri öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Yeni tedavi ajanlarının çıkmasıyla Hepatit C gerçekten tamamen kayboluyor mu?" sorusunun son zamanlarda merak konusu olduğunu belirtti.



Aygen, doğrudan etkili antiviral ajanlar olarak adlandırılan tedavi seçeneklerinin geçen haziran ayından itibaren güncellenen Sağlık Uygulama Tebliği'nin hastalara tedavi şansı tanıdığını, böylece tedavi maliyetinin tek hastada 100 bin lirayı bulan ilaçların, SGK tarafından geri ödenmeye başlanmasıyla binlerce hastaya Hepatit C'den kurtuluş umudunun doğduğunu dile getirdi.



Yaklaşık 9 bin hastaya tedavi imkanı



Tüm hastaların tedavi almasının söz konusu olmadığına işaret eden Aygen, şöyle konuştu:



"Daha önce tedavi alıp bu tedaviye yanıt vermeyen hastalar veya ilk kez tanı konulup hastalığı orta veya ağır düzeyde olan ya da eşlik eden bir başka hastalığı olanlarda kullanabiliyoruz. Kalıcı yanıt dediğimiz başarı oranı elde edilirse virüsten yüzde 90'ın üzerinde kurtulma olanağı var. Dolayısıyla bu direkt etkili antiviraller veya yeni nesil tedaviler ile hastalarımızda gerçekten büyük bir başarı elde edebiliyoruz. Sağlık mevzuatının dışında kalan hastalarımıza da bu tedavi seçeneğinin ulaşması için uğraşlarımız devam ediyor."



Türkiye'de kullanılan 2 farklı ilaç grubu olduğunu anlatan Aygen, "Yaklaşık 9 bin civarında hastaya bu tedavilerin verilebildiğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla gelecek günlerde bu diğer hastalarımıza da ulaşırsa, kronik karaciğer hastalığın sonra siroz, karaciğer kanseri veya diğer komplikasyonlara bağlı ölüm oranı son derece yüksek olan Hepatit C'den büyük oranda kurtulmak mümkün olacak." ifadelerini kullandı.



KLİMİK Genel Sekreteri Doç. Dr. Süda Tekin de enfeksiyon hastalıkları alanında 10 farklı çalışma gruplarının bulunduğunu söyledi.



Bu gruplardan biri olan Viral Hepatit Çalışma Grubu'nun 2011 yılından beri çalışmalarına devam ettiğini belirten Tekin, "Viral hepatitler yani sarılık etkenleri, Hepatit A'dan E'ye kadar pek çok hastalıklara yol açabilmekte ve sonrasında da karaciğer sirozu, karaciğer kanseri ve karaciğer yetmezliğine varan kötü bir sürece ilerleyebiliyor. Bunların önlenmesinde, koruyuculuğunda, tanı ve tedavisinde bu çalışma grubumuz oldukça aktif çalışmaktadır." dedi.



Çoğu insan hepatit taşıdığından habersiz



KLİMİK Hepatit Akademisi 2017 Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş ise son yıllarda Hepatit B ve Hepatit C'nin HIV enfeksiyonuyla birlikte ülkede hızlı bir yayılım gösterdiğini ifade etti.



Hedeflerinin bu yayılımı önlemek olduğunu vurgulayan Çelikbaş, şunları kaydetti:



"Bu yayılımı önlemek için toplumu bulaşma yolları hakkında bilgilendirmek gerekiyor. Özellikle Hepatit B, Hepatit C ve HIV enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan hastalıklar içinde sayılabilen, uyuşturucu kullanımı sırasında ortak kullanılan enjektörlerle kan yoluyla bulaşabilen hastalıklar. Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin Hepatit B virüsü ile karşılaşmış olduğu, yaklaşık 400 milyon kişinin ise kronik Hepatit B olduğu bilinmektedir. Her yıl 500-700 bin kişinin HBV infeksiyonu veya ilgili komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir. Hepatit virüsleri karaciğerde yerleşerek hastalık oluştururlar. Bu kişiler çoğu zaman enfeksiyonu taşıdığından veya hasta olduğundan habersizdir. Bu nedenle bulaşın en önemli kaynağı bu bireylerdir."