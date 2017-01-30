HDP Milletvekili Beştaş Tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Kobani olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde önceki gün gözaltına alınıp, dün adli kontrol kararıyla serbest bırakılan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, savcılığın itirazı üzerine haklarında çıkarılan yakalama kararının ardından tekrar gözaltına alındı.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ TUTUKLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Beştaş gözaltına alınmıştı.

TOPLANTI NEDENİYLE KENTTEN AYRILMADILAR

Diyarbakır'a getirilen Bilgen ve Beştaş, dün tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunmuş ve itirazı değerlendiren mahkeme, Bilgen ve Beştaş'ın tutuklanmalarına yönelik yakalanmalarına karar vermişti.

Kararın ardından yarın DTK, HDP, DBP ve HDK'nın referanduma ilişkin yapmayı planladığı toplantı nedeniyle kentten ayrılmadığı öğrenilen Bilgen ve Ayhan yeniden gözaltına alındı.

LEZGİN BOTAN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz yıl yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak", "suç işlemeye alenen tahrik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 11 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebitle hakkında dava açılan ve ifade vermeye gitmediği için yakalama kararı çıkarılan HDP milletvekili Lezgin Botan gözaltına alındı. Botan, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.