Gümüşhane'ye Nisan Ayında Kar Sürprizi

Gümüşhane'de gece yarısı başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçeleri beyaza bürüdü. Kar kalınlığı il merkezinde 4, yüksek kesimlerde 10 santimetre olarak ölçüldü.



Birkaç gündür yağışlı havanın etkisindeki Gümüşhane'de yağmur, gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerine kadar devam eden yağış nedeniyle il merkezi başta olmak üzere Kürtün, Torul, Şiran, Köse ve Kelkit ilçeleri beyaza bürünürken, yükse kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.



Gümüşhane Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre kent merkezine son 24 saatte metrekareye 11,6 kilogram yağmur düşerken, gece en düşük sıcaklık sıfır derece olarak ölçüldü. İlde açan kayısı ve badem ağaçlarının çiçekleri ise kar altında kaldı.



Son 4 yıldır nisan ayında Gümüşhane'de ağaçlar çiçek açtıktan sonra kar yağışının olduğunu kaydeden Efkan Oğur, "Bu durum Allah'ın bir lütfu. Bizim suya ihtiyacımız var. Şuanda kayısı ve bademler tam olarak açtı. Diğerleri henüz açmadı ama açanlar kardan zarar görecekler. Her nimetin külfeti de oluyor" dedi. - GÜMÜŞHANE