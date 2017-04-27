Göztepe'de Jahovic Kariyer Rekoruna Yakın

TFF 1'inci Lig'de bu sezon Göztepe'de attığı 18 golle kulüp tarihinin en skorer yabancı futbolcusu unvanını kazanan Adis Jahovic, kariyer rekorunu kırmak için de geri sayıma geçti. Futbolculuk yaşamında Bosna Hersek'in Sarejevo, İsviçre'nin FC Will, Ukrayna'nın Vorlska Poltava, Hırvatistan'ın Rijeka ve Rusya'nın Krilya Sovetov Samara takımlarında forma giyen Makedon golcü, sarı kırmızılılarda 1 gol daha atarsa en fazla skor ürettiği sezonu yaşayacak. Daha önce Samara takımında 2014-15'te bir sezonda 18 gol atan, Göztepe'de bu sayıya 29. haftada ulaşan Jahovic, kalan 5 maçta kendini aşmak için mücadele edecek.



Göztepe'ye hayat veren 30 yaşındaki futbolcu Adana Demirspor karşılaşmasında attığı 2 golle de 2010-11 sezonunda 16 gol atan Tayfun'u da geride bırakarak sarı kırmızılıların son yıllardaki en skorer yıldızı oldu.



Teknik Direktör Yılmaz Vural Jahovic'in Süper Lig düzeyinde bir santrfor olduğunu ifade ederek, oyuncusuna övgüler yağdırdı. Hücum hatlarının ligin en iyisi olduğunu vurgulayan Vural, "Jahovic'i beslediğimiz anda gol sıkıntısı çekmeyiz. Kendisi inanılmaz profesyonel bir oyuncu. Onun golleriyle 5 maçı da kayıpsız geçmek istiyoruz" diye konuştu. Göztepe'nin sezon başında transfer ettiği Jahovic'in 31 Mayıs 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



- İzmir