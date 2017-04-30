Gökyay Vafkı Satranç Müzesi Giriş
103 ülkeden toplanan satranç takımları, Gökyay Vafkı Satranç Müzesi'ni gezenleri adeta dünya turuna çıkaracak.
103 ülkeden toplanan satranç takımları, Gökyay Vafkı Satranç Müzesi'ni gezenleri adeta dünya turuna çıkaracak.
"Türkiye'nin ilk ve tek satranç müzesi iş adamı Akın Gökyay'ın satranç koleksiyonundan oluşmaktadır. Müzede 40 yıl içinde 6 kıtadan ve 103 ülkeden toplanan 600 parça satranç takımı bulunuyor. 2012 yılında en büyük satranç koleksiyonuna sahip koleksiyoner olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girme başarısı gösteren Gökyay, halen satranç takımı toplamaya devam ediyor. Hazine niteliğindeki koleksiyonda, dünyaya yön veren olaylar, kişiler ve hayal dünyasının kahramanları da yer alıyor. Satranç takımları arasında Kurtuluş Savaşı'nı anlatan; Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarının yer aldığı satranç takımı, 11 Eylül'ü tasvir eden; bir tarafta Saddam'ın piyon olarak tasvir edildiği Ahmedinecad, Beşer Esad, Bin Ladin'li takıma karşı Bush'un da piyon olarak tasvir edildiği Blair, Rumsfield, Condelaza Rice'ın takımının yer aldığı satranç takımı, Türklerin Ergenekon'dan çıkışını anlatan Kazakistan'dan alınmış satranç takımı, Harry Potter, Şirinler, Red Kit, Yüzüklerin Efendisi karakterlerinden oluşan satranç takımları da bulunuyor. Her yaştan ziyaretçinin harika vakit geçireceği müzede ; Şili'den Madagaskar'a, Amerika'dan Endonezya'ya, Tanzanya'dan Türkmenistan'a, Kırgızistan'dan Tacikistan'a, İtalya'dan Çek Cumhuriyeti'ne, Fransa'dan Yeni Zelanda'ya kadar 103 ülkeden toplanan satranç takımları, müzeyi gezenleri adeta dünya turuna çıkaracak.
Eski Ankara evi mimarisinin eşsiz atmosferinde müze gezisi yapıp ardından kafede kahvenizi içebilir, müze mağazasından satranç temalı ürünler satın alabilirsiniz."
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Altindağ
Mekan : Gökyay Vakfı Satranç Müzesi
Mekan Adresi : Hamam Arkası Sakarya Mah. Basamaklı Sok. No: 3
Başlangıç Saati : 30.04.2017 17: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Gökyay Vafkı Satranç Müzesi Giriş
Tür : Gezi
Ücretlimi? : Hayır