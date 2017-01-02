G.Saray, Palmeiras'tan Vitor Hugo ile 1.5 Milyon Euro Ücrete Anlaştı

Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık ile temaslarını sıklaştıran ve stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da rota Brezilya'ya çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Palmeiras'ta oynayan Vitor Hugo ile görüşmelere başladı.

1.5 MİLYON EURO'YA ANLAŞTI

BipSpor'un haberine göre; Galatasaray, 25 yaşındaki stoper ile 1,5 milyon Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya vardı.

Oyuncunun kulübü Palmeiras ile pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılıların, rakamda anlaşmaları durumunda transferi noktalayacağı belirtildi.

GALATASARAY'IN İLGİLENDİĞİ VITOR HUGO KİMDİR?

2014-15'ten bu yana Palmeira'ta forma giyen 25 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon toplam 31 maçta görev aldı ve şampiyonluk yaşadı. Kariyerinde Brezilya Serie A'da 55 maça çıkan 1,87'lik stoper, 7 gol ve 1 asistlik performansı ile skora da katkı yaptı