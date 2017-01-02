G.Saray, Palmeiras'tan Vitor Hugo ile 1.5 Milyon Euro Ücrete Anlaştı

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Palmeiras'tan Vitor Hugo ile yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret karşılığında anlaştı.

G.Saray, Palmeiras'tan Vitor Hugo ile 1.5 Milyon Euro Ücrete Anlaştı

Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık ile temaslarını sıklaştıran ve stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da rota Brezilya'ya çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Palmeiras'ta oynayan Vitor Hugo ile görüşmelere başladı.

1.5 MİLYON EURO'YA ANLAŞTI

BipSpor'un haberine göre; Galatasaray, 25 yaşındaki stoper ile 1,5 milyon Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya vardı.

Oyuncunun kulübü Palmeiras ile pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılıların, rakamda anlaşmaları durumunda transferi noktalayacağı belirtildi.

GALATASARAY'IN İLGİLENDİĞİ VITOR HUGO KİMDİR?

2014-15'ten bu yana Palmeira'ta forma giyen 25 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon toplam 31 maçta görev aldı ve şampiyonluk yaşadı. Kariyerinde Brezilya Serie A'da 55 maça çıkan 1,87'lik stoper, 7 gol ve 1 asistlik performansı ile skora da katkı yaptı

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