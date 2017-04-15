Hakkari'de Operasyon Sırasında Uçurumdan Düşen Binbaşı Şehit Oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İki Yakalar bölgesindeki operasyon sırasında uçurumdan düşen bir binbaşı şehit olurken 2 uzman erbaş yaralandı. 1 uzman erbaş ise aranıyor.

BİR UZMAN ÇAVUŞ ARANIYOR

Yüksekova İlçes merkezine yaklaşık 40 kilomter uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesinde bulunan İkiyaka Dağları bölgesinde sabah saatlerinde operasyonda bulunan bir grup asker uçuruma düştü. İlk bilgilere göre, uçurumdan düşen bir binbaşı şehit olurken, 2 uzman çavuş yaralandı. Aynı bölgede bir uzman çavuşunda arandığı belirtildi. Yaralı askerler Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.