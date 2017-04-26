Firigler'in Kaya Evleri Turizme Kazandırılıyor

BOLU'nun Seben İlçesi'de M.Ö. 1200'lü yıllarda Firigler tarafından yapılan ve günümüze kadar ulaşan Solaklar Kaya Evleri'nin turizme kazandırılması kapsamında belediye tarafından yaptırılan 8 bungalov evin açılışı yapıldı.



Seben Belediyesi, 1993 yılında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye tarafından imzalanan anlaşmayla Türk dünyasının UNESCO'su olarak kurulan Türksoy'un desteğiyle tarihi kaya evlerinin turizme kazandırılması için çalışma başlattı. Bu kapsamda kaya evlerinin bulunduğu bölgeye yerli ve yabancı turistlerin konaklaması için 8 bungalov ev yaptırıldı.



Türk dünyasının ünlü bestekarlarının isimleri verilen bungalovların açılış törenine Seben Kaymakamı Tahir Yılmaz, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, üye ülkeleri temsilcileri, Türk dünyasından kadın bestekarlar katıldı.



Belediye Başkanı Özbağ, Seben'in Türk tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu, turizme kazandırılan Solaklar Kaya Evleri'nin de geçmişte M.Ö. 1200'lü yıllarda Firigyalılara ev sahipliği yaptığını söyledi. Başkan Özbağ, "Burada yaptığımız evlerimize Türk bestecilerimizin isimlerini vererek, turizm potansiyeli yüksek olan Seben'imizi sanatsal olarak da Düsen Bey'in önderliğinde belirli bir seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde kültürlerarası sanat festivalleri düzenliyorduk. Ressamlarımız gelip burada resimlerimizi yapıyordu. Bundan sonraki süreçte bestekarlarımızı da ilçemizde ağırlayarak inşallah güzel eserlerin çıkmasına vesile olacağız" dedi.



Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da "Köroğlu'nun topraklarında hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde; Türk ülkelerindeki birbirinden değerli sanatçıların ve ortak kültürel mirasımızın tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması yönünde önemli bir adım atmış olacağız. Hocaların hocası Prof. Dr. Halil İnalcık'ın adını taşıyan bu mekanın hayat bulması sayesinde Köroğlu'nun topraklarındaki ortak kültür ve sanatsal etkileşimimiz yeni bir ivme kazanacaktır" diye konuştu.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek bungalov evler gezildi.



- Bolu