FETÖ Operasyonunda Açığa Alınan Polis İntihar Etti
FETÖ operasyonu kapsamında dün gece açığa alınan polis memuru H.A, evinde beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.
FETÖ operasyonları kapsamında dün 9 bin 103 polis açığa alındı. Gelişmenin ardından açığa alındığını öğrenen polis H.A, evinde intihar etti.
TBMM KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI'NDA GÖREVLİYDİ
Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli H.A., dün akşam saatlerinde açığa alınanlar arasında kendi ismini de gördü. H.A., evinde beylik tabancısıyla intihar ederek yaşamına son verdi.