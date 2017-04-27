FETÖ Operasyonunda Açığa Alınan Polis İntihar Etti

FETÖ operasyonları kapsamında dün 9 bin 103 polis açığa alındı. Gelişmenin ardından açığa alındığını öğrenen polis H.A, evinde intihar etti.

TBMM KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI'NDA GÖREVLİYDİ

Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli H.A., dün akşam saatlerinde açığa alınanlar arasında kendi ismini de gördü. H.A., evinde beylik tabancısıyla intihar ederek yaşamına son verdi.