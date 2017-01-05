Fenerbahçe, Ukraynalı Karavaiev'i Kiraladığını Duyurdu

Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten Oleksandr Karavaiev'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in oyuncusu Oleksandr Karavaiev ile futbolcunun kendisi ve kulübüyle sezon sonuna kadar oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır. 1992 doğumlu Ukraynalı futbolcu, sezon sonuna kadar Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek.

"NİCE ZAFERLER VE ŞAMPİYONLUKLAR DİLİYORUZ"

Oleksandr Karavaiev'e Fenerbahçe'ye "Hoşgeldin" diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

FENERBAHÇE FUTBOL AŞ."