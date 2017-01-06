Hristiyan inancına göre 6 Ocak olan Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.

YOĞUN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Ayine Türkiye'de yaşayan cemaat mensuplarından ve Yunanistan'dan yoğun katılım gerçekleşti. Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayin için ziyaretçiler sabah saatlerinden itibaren Patrikhaneye gelmeye başladı.

Patrikhane'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayinde mum yakılarak dua edildi. Ayinin ardından Patrik Bartholomeos ve beraberindekiler denizden haç çıkarma törenini gerçekleştirmek üzere Haliç'e yürüdü.

DENİZE AÇILDILAR

Denizden haç çıkarmak isteyen gençler bir tekneyle denize açıldı. Burada kurulan platformda yapılan kısa bir ayinin ardından haç denize atıldı. Haçın denize atılmasıyla birlikte teknede bekleyen gençler de kendilerini soğuk sulara bıraktı. Fener Rum Patrikhanesi haç çıkarma töreni düzenledi.

HAÇI NICK SOLIS ÇIKARTTI

Denize atılan haçı Yunanistan'dan gelen 29 yaşındaki Nick Solis çıkarttı. Balat'ta düzenlenen ayine ikinci kez gelen Nick Solis'in antrenör olduğu öğrenildi. Fener Rum Patrikhanesi haç çıkarma töreni düzenledi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Bu arada ayinin yapıldığı Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'nde ve denizden haç çıkarma töreni sırasında polis ekiplerinin çevrede yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbir alan polis ekipleri, törene gelen vatandaşları üst aramasından geçirerek içeri aldı.