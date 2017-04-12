Et Fiyatları Üreticiyi Tedirgin Ediyor
Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, Et ve Süt Kurumu'nun piyasaya müdahalesinin üreticilere zarar verdiğini söyledi.
Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, Et ve Süt Kurumu'nun piyasaya müdahalesinin üreticilere zarar verdiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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