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Et Fiyatları Üreticiyi Tedirgin Ediyor
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Et Fiyatları Üreticiyi Tedirgin Ediyor

Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, Et ve Süt Kurumu'nun piyasaya müdahalesinin üreticilere zarar verdiğini söyledi.

Et Fiyatları Üreticiyi Tedirgin Ediyor

Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, Et ve Süt Kurumu'nun piyasaya müdahalesinin üreticilere zarar verdiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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Manisa, Et ve Süt Kurumu