Eskişehir'de Silahlı Kavga: 6 Yaralı

ESKİŞEHİR'de gece alkollü iki grup arasında çıkan kavgada dövülerek yaralanan Müjdat F., tabancayla 5 kişiyi bacaklarından vurarak yaraladı.



Olay, saat 02.00 sıralarında Hoşnudiye Mahallesi Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Alkollü oldukları belirtilen Müjdat F. (45), İran uyruklu Hovman M. (28), Serkan K. (24), Sacit A. (23), Salih A. (23) ve Tuğrul Ö. (21) arasında kavga çıktı. Kavgada dövülerek yaralanan Müjdat F., tabancayla ateş ederek Hovman M., Serkan K., Sacit A., Salih A. ve Tuğrul Ö.'yü bacaklarından yaraladı. 6 yaralı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. - Eskişehir