Erzincan'da Tarım Kulübü Kuruldu

ERZİNCAN ( AA) - Erzincan'da gençleri tarım sektörüne kazandırmak amacıyla "Erzincan Tarımı Gençleşiyor" Projesi kapsamında gençlere yıl boyu tarımsal bilgi ve beceri kursları verilecek.



Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesinde ortaklaşa düzenlenen projesinin ilk toplantısı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun her geçen gün yükselmesiyle gıda ihtiyacının da arttığını belirterek, açlığın ülkeleri tehdit eder hale getirdiğini söyledi.



Toprağın geleceğin en önemli kaynaklarından biri olduğunu aktaran Şahin, şunları söyledi:



"Tarımın beşiği olan bu kadim topraklar gençlerimizin enerjisi ile birleşince daha verimli hale gelecektir. Bu düşüncelerle gençlerimizin tarımda istihdamını sağlamak ve onları tarım sektörü ile tanıştırmak için lise çağındaki gençlerimize yönelik olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte Gençlik Merkezimiz bünyesinde tarım kulübü kurduk. Yapılan yatırımlar, verilen hibe ve destekler sayesinde hızla gelişecek sektör için genç nüfus şart. Bu proje ile tarıma ilgi duyan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalarak sosyalleşmeleri aynı zamanda tarım sektörü içinde kendilerine yer bulmaları amaçlanıyor."



Ziraat Mühendisi Murat Karan da ulaşım avantajları ve bitki deseni çeşitliliğinin Erzincan'da tarımı önemli ve karlı kıldığını ancak bu avantajlara rağmen Erzincan'ın tarımsal nüfusunun her geçen gün yaşlandığını anlattı.



Toplantıda fide üreticiliği, seracılık ve damızlık sığır yetiştiriciliği konularında genç katılımcılara bilgiler verildi.