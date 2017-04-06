Erdoğan: Trump'ın Suriye'ye Müdahale Açıklaması Lafta Kalmasın, Biz Üzerimize Düşeni Yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki kimyasal saldırının ardından bölgeye askeri müdahale yapabileceği açıklamasının lafta kalmaması gerektiğini söyledi. Erdoğan,"İcraat olursa üzerimize düşeni yaparız, çekinmeyiz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

TRUMP'IN KADROSU HENÜZ DURUMA HAKİM DEĞİL

6 yıllık süre içerisinde her şeyden önce Sayın Obama ne yazık ki ne Suriye'de ne Irak'ta üzerine düşen görevi yapması gerektiği şekilde yerine getirmedi. Bunları kendileri ile çok konuştuk. Şu anda Trump Obama'nın bıraktığı o tabloyu devralmış durumda. Bunu hangi kadro ile nasıl yapacak? Şu anda gördüğüm kadarıyla Obama'nın bıraktığı kadro var elinde. Henüz kendi kadrosu duruma hakim değil.

"OBAMA'YA YAPTIĞIMIZ TEKLİFİ TRUMP'A DA YAPTIK"

Bu böyle devam edecek olursa bu terör esintileri ve cinayetler devam edecek. ABD'nin önce bunu değiştirmesi lazım. Bir terör örgütünü bir başka terör örgütü ile yok edelim elimiz de sıcaktan soğuğa değmesin bu olmaz. Bu teklifi Obama'ya da yapmıştık şimdi de size yapıyoruz. Gelin DEAŞ'ı oradan birlikte temizleyelim. Ama siz buna hala olumlu cevap veremiyorsunuz dedim. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya baktığımızda masum insanları hedef alan bugün ki saldırı göz ardı edilemez. Beşar Esed'in bu hain eylemleri önceki yönetimin beceriksizliğidir.

TRUMP'IN ESED AÇIKLAMASINA YORUM: İCRAAT LAZIM

Teşekkür ederim. Ama lafta kalmasın. İcraat lazım. Hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız.

PUTİN HALA BUNU ANLAMADIYSA...

Sayın Putin'le de konuştum. Ama Sayın Putin hala, 3 gün geçmesine rağmen bu işin arkasında Esed var mı yok mu anlamıyorsa, biz buna üzülürüz.

Bir yerde harekat yapılıyorsa, bu harekatın yol izini izlendikten sonra görürsünüz. Biz Cerablus'a girdik, ama kimse Rai'yi beklemiyordu. Biz bir anda Rai'ye girdik. Yine kimsenin beklemediği şekilde Dabık'a da girdik.

Ondan sonra hedef El Bab'tı. Ki onlar için önemli bir merkez. Hakikaten uğraştırdı da bizi. Ama ÖSO'yla birlikte El Bab'ı da hallettik.

Bakıyoruz ki Münbiç'te bazıları bayrak dalgalandırma gayreti içinde. Sayın Obama malesef orada PYD'yi koruma gayreti içerisinde oldu. Onlara silah yardımı yaptı. Çok ciddi bir yardım yaptı. Elimizde belgeler var.

Aynı tuzağa yeniden düşmek istemiyoruz. Eğer insani yardım adı altında bir şeyler yapacaksanız gelin beraber yapalım. Rusya da bayrak dalgalandırmak istiyor, gelin beraber yapalım. Ama Münbiç'in sahibi Araplardır.

Seçim de olsa biz Suriye'yi bir kenara koyamayız.