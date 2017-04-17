Erdoğan: Gerekirse Bir Güven Oylaması da AB İçin Yaparız

Beştepe'de Külliye önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili referandum sinyali verdi.

Erdoğan, "54 sene AB kapısında bizi bunlar beklettiler. Geliyorum şimdi. Otururuz, konuşuruz, bir güvenoylaması da onun için yaparız." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından ilgili bölüm:

Kimi Avrupa devletleri, ülkemizdeki muhalefet partilerinden daha hararetli şekilde bu reforma karşı çıktılar. Vatandaşlarımıza atlarıyla etleriyle saldıracak kadar iler gidenler oldu.

Şimdi aynı çevreler bizi, AB üyelik görüşmelerimizi dondurmakla tehdit ediyorlar. Her şeyden önce bu, onların vereceği bir karar değil.

"BİZİ 54 SENE BEKLETTİLER"

Ama bizim için bu çok da önemli değil. Yeter ki AB bu kararını versin ve bize tebliğ etsin. Yapsınlar. Bakıyorsun bir tane raportör bir rapor yazıyor. Fakat bu tür raportörleri barındıranlara ben teessüf ediyorum. 54 sene AB kapısında bizi beklettiler.

"BİR GÜVEN OYLAMASI DA ONUN İÇİN YAPARIZ"

Evet. Geliyorum şimdi. Otururuz, konuşuruz. Bir güven oylaması da onun için yaparız. İngiltere brexit yaptı. Kurucusu olduğu AB'den çıkıyor. Norveç çıktı. Kararı verecek mercii millettir. Gideriz milletimize, millet ne karar veriyor biz de ona uyarız.

"SONUÇLARINA KATLANIRLAR"

Ya Türkiye'ye verdikleri sözleri derhal tutacaklar, ya da sonuçlarına katlanacaklar. Bu iş öyle terör örgütlerini el altındansilahla parayla destekleyerek ülkemizin üserine salmakla olmaz.