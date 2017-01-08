Elazığ'da "Şarlo Mutlu" Tiyatro Oyunu Çocuklarla Buluştu

Elazığ'da, Komedi Büdü Tiyatro Kulübü tarafından "Şarlo Mutlu" çocuk oyunu sahnelendi.



Erkin Taşköprü'nün yazmış olduğu, Serdal Celayir'in yönettiği "Şarlo Mutlu" müzikli çocuk oyunu, Belediye Kültür Merkezin'de Elazığlı çocuklarla buluştu.



Komedi Büdü Tiyatro Kulübü Yönetmeni Serdal Celayir, dünya sinemasının vazgeçilmez karakterlerinden Charlie Chaplin'i (Şarlo) çocuk oyununa uyarladıklarını söyledi.



"Şarlo Mutlu" oyunu 4 kişilik bir oyun olduğunu belirten Celayir, oyunda barışın ne kadar güzel, savaşın da ne kadar kötü bir şey olduğunu komedi, yeri geldiğinde de dram ile aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.



Oyun gündemle alakalı olduğu için çocuklar tarafından ilgi çektiğini vurgulayan Celayir, "Oyuncularımız üniversite öğrencileri hepsi bu oyuna gönül verdiler. Tiyatronun konusundan ve bunu çocuklara aktarmaktan dolayı biz çocuklara ne aktarırsak geleceğimizde o konu üzerinden ilerler." dedi.