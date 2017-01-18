Eko Contact Center ve Vodasoft Ccs Birleşti

Çağrı merkezi firmaları Eko Contact Center ile Vodasoft CCS birleşme kararı aldı.



Eko Contact Center Services (EkoCCS) adı altında birleşen firma, en fazla markaya hizmet veren dış kaynak çağrı merkezi haline geldi.



2017 yılında EkoCCS adı altında birleşerek, en fazla markaya hizmet vererek dış kaynak çağrı merkezi haline gelen firmanın sipariş hattı paket servis, gel - al müşteri ilişkileri yönetimi, teknik destek, web sipariş, canlı destek çözümleri sunuyor.



Eko Contact Center ile Vodasoft CCS birleşerek teknolojik gelişmelere hızla adapte olan, bilgi akışının yetkinlikle sağlandığı çağdaş operasyonu, teknik altyapısı, sektöre has yazılımı ve iş süreçlerine hakimiyeti ile müşterileri için genç, dinamik ve doğru bir iş ortağı olmayı hedefliyor.



"Yerleşkemiz İstanbul'daki en büyük çağrı merkezi olacak"



EkoCCS Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Süzer, birleşmelerinin en önemli gerekçesinin sektördeki konumlarını güçlendirmek olduğunu söyledi.



Süzer, "Her iki firma da sektörün ortalamasının üzerinde büyümekteydi. Birleşmeyle birlikte bu büyüme oranını artırmakla kalmayacak, verimliliğimizi ve birçok segmente özel yeteneklerimizi de birleştirmiş olacağız." dedi.



2016 yılının zorlu geçmesine rağmen iki firmanın da hizmet verdiği markaların sayısını artırdığını belirten Süzer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Zor dönemlerde yatırıma inanan yüzde 100 yerel sermayeli iki grup olarak, bu birleşmeyle birlikte projelerimize de hız kazandırdık ve İstanbul Çekmeköy'deki yeni yerleşkemizin inşaatına başladık. 2017 ortası itibarıyla faaliyetlerimizi sürdüreceğimiz yerleşkemiz, 8 bin 500 metrekarelik kapalı alanıyla İstanbul'daki en büyük çağrı merkezi lokasyonu olacak. Bununla başlayan süreçte, önümüzdeki dönemde 8 milyon liralık yatırım öngörüyoruz."



Bir sonraki yıl için yatırım hedeflerini de şimdiden şekillendirmeye başladıklarını belirten Süzer, "2018 yılında, Arap dünyasına hizmet verecek bir çağrı merkezi oluşturma fikrimiz var. Bu merkezde, ülkemizde yaşayan Suriyelileri ve iyi derecede Arapça konuşan Türk vatandaşlarını istihdam edeceğiz. Yatırımın yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirmeyi hayal ettiğimiz bu projeyi büyük ihtimalle İstanbul dışında bir merkezde hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.



"2017'de sektörde yüzde 2-3 büyüme bekliyoruz"



EkoCCS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Zekeriya Arslan, önümüzdeki süreçte yeni birleşme planları olmasa da, kendilerine şimdiden bu yönde talepler geldiğini kaydetti.



Arslan, "Birleşmelerin ne kadar zor olduğunu tüm sektör biliyor. Satın almalar daha kolay operasyonlardır ama birleşme, iki kültürün ve altyapının aynı anda var olması, hatta yeni bir kültür ve altyapı oluşturması anlamına geliyor. Açıkçası günümüz dünyasında bunu başarabilecek enerjiye ve tevazuya sahip olmak, pek karşılaşılan bir durum değil. Umarız bu birleşme sektöre de bir örnek olur." şeklinde konuştu.



Perakende, lojistik, inşaat, ödeme sistemleri ve e-ticaret başta olmak üzere birçok sektöre yönelik özel çözümler geliştirdiklerini belirten Arslan, birleşme sonrası 110 markaya ulaşarak, en fazla markaya hizmet veren dış kaynak çağrı merkezi olduklarını vurguladı.



Arslan, birleşme görüşmelerinin hız kazandığı 2016 yılı son çeyreği itibarıyla kurumsal müşterilerden büyük ilgi gördüklerini, 3 ayda müşteri portföylerinin yüzde 15 büyüdüğünü belirtti.



2017 yılı içerisinde çağrı merkezi sektöründe yüzde 2-3 büyüme beklendiğinin altını çizen EKO Contact Center Services Genel Müdürü Serkan Başöz ise, firma olarak büyüme hedeflerinin yüzde 25 olduğunu açıkladı.



Birleşmenin ardından 550 kişiyi istihdam ettiklerini söyleyen Başöz, hızla artan müşteri sayılarıyla birlikte bu rakamı yıl sonuna kadar 700, 3 yıl içinde de 1,100 müşteri temsilcisine çıkarmayı düşündüklerini söyledi.