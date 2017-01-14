Ebu Seyyaf Güney Koreli Kaptanı Serbest Bıraktı

Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf tarafından kaçırılan Güney Koreli gemi kaptanı ve bir mürettebatın serbest bırakıldığı bildirildi.



Filipinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Ebu Seyyaf'ın üç ay önce kaçırdığı Güney Koreli yük gemisi kaptanı Park Çul-hong ve Glenn Alindajao isimli mürettebatın güvenlik güçlerine teslim edildiği belirtildi.



Açıklamada, Moro İslami Kurtuluş Cephesi üyeleri tarafından alınan Park ve Glenn'in Filipinler'in güneyindeki Sulu bölgesindeki yetkililere teslim edildiği kaydedildi



Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren terör örgütü Ebu Seyyaf rehin alma eylemleriyle biliniyor.