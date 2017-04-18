Düzce'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.



Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Yağış, Topuk Yaylası ve Kardüz gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.



Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası'nda konaklayan misafirler de kar yağışını fırsat bilerek bol bol fotoğraf çekti.



Meteoroloji yetkilileri, yağışın gece zaman zaman etkili olacağını, fakat yoğun bir kar yağışının beklenmediğini bildirdi.