Dünya Bankasından Tacikistan'daki Projelere Destek

TAŞKENT (AA) – Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller, temaslarda bulunmak üzere geldiği Tacikistan'da Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edildi.



Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İmamali Rahman ile Cyril Muller arasında yapılan görüşmede, taraflar arasındaki iş birliğinin durumu ve perspektifleri ele alındı.



Görüşmede, 23 yıldır devam eden iş birliğine vurgu yapılırken Dünya Bankası ve ona bağlı kurumlar ile Tacikistan arasında verimli sürecin de temellerinin atıldığı hatırlatıldı. Görüşmede özellikle enerji, altyapı, tarım ve sosyal alanlarda sektörel çalışmaların devlet destekli sürdüğünün altı çizildi.



Rahman ve Muller, taraflar arasındaki iş birliğinden memnun olduklarını dile getirirken, halen Dünya Bankasının desteğiyle ülkede toplam tutarı 350 milyon dolara ulaşan çeşitli projelerin devam ettiğinin de altı çizildi.



Görüşmede, Tacikistan ile Dünya Bankası arasında Beş Yıllık İşbirliği Stratejisinin hayata geçirilmesi konuları, Tacikistan'da sosyal sektörün desteklenmesi ve doğal afet zararlarının giderilmesi hususunda fikir alış verişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca Tacikistan'da üretilen elektriğin Güney Asya ülkelerine sevkiyatını öngören CASA-1000 projesi, Nurek Hidroelektrik santralinin modernizasyonu ve ulaşım ve taşımacılık sektörünün geliştirilmesi konuları masaya yatırıldı.



Dünya Bankası bugüne kadar Tacikistan'a 1 milyar dolardan fazla imtiyazlı kredi, hibe ve teknik yardım sağlamış bulunuyor.