Doğru Egzersiz Için 'Sanal Spor Platformu' Geliştirildi

AHMET KAVAKLI - Kırıkkale Üniversitesinde geliştirilen "3 boyutlu sanal spor platformu", egzersiz ve spor hareketlerinin ev ortamında doğru tekniklerle yapılabilmesine imkan sunacak.



Üniversite bünyesinde TÜBİTAK desteğiyle yürütülen proje kapsamında "3 boyutlu sanal spor platformu" geliştirildi. Bu çerçevede, spor salonuna gidemeyenlerin ev ortamında, sanal eğitmen eşliğinde doğru ve kontrollü egzersiz yapabilmelerinin sağlanması için özel kameralarla desteklenen sistem tasarlandı.



Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erman Yükseltürk, AA muhabirine, geliştirdikleri 3 boyutlu sanal spor yazılımı ve özel kameralar sayesinde, insanların birçok egzersiz ile spor ve özel amaçlı hareketleri kendi başına doğru tekniklerle yapabileceğini söyledi.



Yükseltürk, proje kapsamında üniversite bünyesinde oluşturdukları özel laboratuvarda, hareket algılayıcı özellikli "kinect" kameralarla farklı egzersizlere ait hareket çekimlerini yaparak, bunları "avatarlar" kullanıp sanal ortama aktardıklarını bildirdi.



"Avatarlar" ile spor ve egzersiz hareketlerini daha cazip hale getirip özendirdiklerini ifade eden Yükseltürk, bu sayede Türkiye'de önemli bir çalışmayı başlattıklarını dile getirdi.



TÜBİTAK destekli bu çalışmalarının 2015'te başladığını bildiren Yükseltürk, şunları kaydetti:



"Spor Bilimleri Fakültesi ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden akademisyenlerle ortaklaşa yaptığımız bu çalışmada amacımız, düzenli egzersiz yapamayan ev hanımlarından yoğun iş temposundan dolayı spor salonuna gidemeyenlere, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yelpazede olan gruplara, sanal eğitmen eşliğinde, kontrollü olarak avatarlarla, sanal bir ortamda istedikleri yerden spor yapma imkanı sağlamaktır. Sistem üzerinden, hareketlerin doğru yapılıp yapılmadığını analiz edebiliyoruz. Anında geri bildirimler sağlıyoruz. Aynı zamanda geliştirilen sistemde, egzersizlerin performans analizini yaparak, ne kadar doğru ve ne sıklıkla yapıldığını sorgulama, spor hocalarına tekrar rapor etme olanaklarımız var."



İnsanlara hem sporu sevdirmeyi hem de motivasyonlarını artırarak düzenli ve disiplinli şekilde egzersiz yaptırmayı hedeflediklerini vurgulayan Yükseltürk, "Platformu, yapılan egzersizlerin kontrol edilip anında bilgisayar ekranında geri bildirim verilen, veri tabanına da kaydedilerek daha sonradan incelenebilen bir sistem haline getirmeye çalıştık. Bunu da başardık diyebiliriz." şeklinde konuştu.



Sistemde eş zamanlı kullanımla ilgili testleri tamamladıklarını anlatan Yükseltürk, "Şu anda istenildiği kadar kişinin kullanabileceği bir sistem haline getirdik. Egzersiz yapacak kişilerin sistemimizi kullanabilmesi için sadece bilgisayarlarına geliştirdiğimizi yazılımı indirmesi ve hareket algılayıcısı kinect kameralarını temin etmesi gerekecek." ifadelerini kullandı.



Yükseltürk, projenin büyük bölümünün tamamlandığını, gelecek aylarda hazırlayacakları raporları TÜBİTAK'a teslim edeceklerini sözlerine ekledi.