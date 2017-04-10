Diyarbakır Tarım ve Hayvancılık Fuarına Hazır

Diyarbakır'da 18-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 8. Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı değerlendirme toplantısı, paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) gerçekleştirildi.



Aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, Dicle Üniversitesi'nin Veteriner ve Ziraat Fakültesi, DTSO, Ticaret Borsası, DESOB, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, KOSGEB, OSB Müdürlüğü, Dicle Elektrik, TKDK, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Veteriner Hekimleri Odası, Ziraat Odası ile Teknokent'ten temsilcilerin katıldığı toplantıda, gerçekleştirilecek olan fuar ve 1. Tarım ve Hayvancılık Zirvesi programlarına dair değerlendirmelerde bulunuldu.



İlgili kurum temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, fuar programına dair detaylar görüşülerek, istişarede bulunuldu. Fuarın başarılı geçmesi için bütün ilgili kurumların özveri ile çalışmaları sonucunda son noktaya gelinen süreçte, Diyarbakır'ın kent olarak fuara hazır olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. Özellikle 1.Tarım ve Hayvancılık Zirvesi ile birlikte birçok etkinliğin gerçekleştirileceği fuara, ilginin yoğun olması ve çok sayıda ziyaretçinin katılımı bekleniyor. - DİYARBAKIR