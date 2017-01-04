Diriliş "Ertuğrul" Yılın En Popüler Dizisi Oldu!

TRT 1 ekranlarının büyük beğeni toplayan dizisi Diriliş "Ertuğrul" büyük bir başarıya daha imza attı. MTM'nin (Medya Takip Merkezi) 2016 yılında medyada yer alan yansımaları analiz ederek yaptığı araştırmaya göre sevilen dizi, yazılı, görsel ve elektronik medyada en çok yansımayı alarak Yılın En Popüler Dizisi unvanını aldı.

En Yakın Rakibe 10 Bin Fark

MTM, Türk televizyonlarında 2016 yılında en çok izlenen dizilerin medya araştırmasını kamuoyu ile paylaştı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul', yıl boyunca toplam 34 bin 471 habere konu olarak, en popüler dizi listesinin zirvesine oturdu. En yakın rakibine 10 binin üzerinde fark atarak açık ara yılın en çok yansıma alan dizisi oldu.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç'in yer aldığı, senaryosu Mehmet Bozdağ tarafından kaleme alınan sevilen dizi, Yandex arama motorunun açıkladığı verilere göre 2016'da "Yılın En Çok Aranan Dizisi" olmuştu.