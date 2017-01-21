Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Necati Sümer, "Dinlerde İntihar, Şehitlik ve Ötenazi" adlı kitap yazdı.





Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabın ilahiyat alanında yapılan ve farklı dinlerin intihara bakışını ele alan bir çalışma niteliğinde olduğunu söyledi.





Kitabın dinlerin intihara bakışını detaylı olarak irdeleyen ilk Türkçe eser olduğunu kaydeden Sümer şöyle devam etti:



"Her 45 saniyede, bir insanın bilinçli olarak hayatına son verdiği bu eylemin dinler bağlamında araştırılması bir zorunluluk ifade ediyordu. Hem yakın çevremizde gerçekleşen hem de medyada her gün bir haberine rastladığımız bu olayı incelemenin önemli olduğunu düşündüğümüz için bu çalışmayı yaptık."



Kitabı 4 yılda hazırladığını ifade eden Sümer, kitabın rahat okunması için akıcı ve anlaşılır bir dille yazmaya gayret ettiğini de sözlerine ekledi.