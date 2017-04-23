Dha Yurt Bülteni - 19
TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Şenliği gala gösterileriTRT tarafından bu yıl 39'uncusu düzenlenen TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Şenliği gala gösterileri
TRT tarafından bu yıl 39'uncusu düzenlenen TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
"Çocuklarımız Geleceğimizdir' teması ile Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi ile resmi kurum ve kuruluşların da destekleri ile gerçekleştirilen 39'uncu TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar, gala gösterilerini başarı ile sundular. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, TRT Genel Müdürü Şenol Göka, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun'un yanı sıra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nu dolduran binlerce Nevşehirlinin izlediği gala gösterilerini, TRT 1, TRT Çocuk ve TRT Avaz TV'leri canlı olarak yayınladı. Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Azerbaycan Karabağ, Bangladeş, Bosna Hersek, Fas, Filistin, Gine Cumhuriyeti, Gürcistan, Kırgızistan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Mogolistan, Moldova Gökoğuz Otonom Bölgesi, Romanya, Rusya Federasyonu Yakutistan Saha Cumhuriyeti, Seyşeller, Sırbistan, Sudan, Ukrayna, Ukrayna Kırım ve Vietnam'dan gelen çocuklar, kendi ülkelerinin halk danslarını sundular.
Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kapadokya bölgesinin farklı merkezlerinde hazırlanan görüntüleri de,TRT'nin canlı olarak yayınladığı gala gösterilerine farklı bir güzellik kattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Gösterilerden görüntüler
Haber-Kamera: Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,
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Hakkari'de 1 PKK'lı öldürüldü
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca bölgesinde bir tepede tespit edilen PKK'lı terörist top atışıyla vurularak etkisiz hale getirildi.
Hakkari ve çevresindeki operasyonlar devam ederken, bugün öğlen saatlerinde Hakkari Daglica Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik Tepe (Hisar Dağı) Üs bölgesinden Kuzey Irak 1908 Rakımlı Tepede 1 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi. Belirlenen terörist, Daglica Ana US Bolgesinden yapilan 155'lik GKM atışlarıyla tam isabet vuralarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Öte yandan Hakkari merkeze bağlı Ceylanlı köyü eski Doğanlı mezradında il jandarma komutanlığınca jandarma özel harekat timleri ile sürdürdüğü operadyonda 1.5 ton civarında amonyum nitrat, 250 metre kablo ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
HAKKARİ,
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Balıkesir CHP İl Örgütü'nden Milli Egemenlik yürüyüşü
BALIKESİR'de, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanlığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yılı nedeniyle "Milli Egemenlik Yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüşe katılan yaklaşık 200 kişilik grup 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı.
CHP Balıkesir İl örgütü bugün kentte yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının ardından akşam saatlerinde 'Milli Egemenlik yürüyüşü' gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılan yaklaşık 200 kişilik grup, Balıkesir Tren Garı önünden Atatürk Parkı'na kadar yürüdü. Dev Türk Bayrağı'nın da taşındığı yürüyüşte grup, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Ne mutlu Türküm diyene", "Atatürk gençliği görev başında" sloganları attı. Atatürk Parkı'na ulaşan grup, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu.
Atatürk Parkı'nda vatandaşlara seslenen ve tek adamlığa karşı olduklarını belirten CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, "23 Nisan 1920 bundan 97 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. Bu meclis bizim için çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk gerek Erzurum, gerek Sivas kongrelerinde milli mücadeleyi bir meclis ile birlikte yönetti. Asla tek adam olma niyetinde olmayıp, milli mücadeleyi bir ortak akılla yürütmeye çalıştı. 16 Nisan da yapılan referandumda anayasa değişikliği kabul edilmiş olsa da tek adam yönetimine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü bu anayasa değişikliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkisiz ve işlevsiz hale getirildiğini çok iyi biliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutturmamak adına bu günkü milli egemenlik yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.
Etkinlik Atatürk Parkı'ndaki törenin ardından sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Milli Egemenlik Yürüyüşü'nden görüntü
Atatürk Parkı'ndan görüntü
Ender Biçki'nin konuşmasından görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Hilmi DUYAR/BALIKESİR,
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Çeşme 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı
İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, belediye tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla coşku içinde kutlandı. Kortej yürüyüşünün de yapıldığı kutlamalara Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları da katıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bugün sabah saatlerinde Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç'un Atatürk anıtına çelenk koyması ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dalyan Mahallesi'ndeki Süleyman Sami Sarı İlk ve Ortaokulu'nda törenler devam etti. Okuldaki kutlama törenine, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, sivil toplum örgütleri temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende, öğrenciler izleyenlere çeşitli gösteriler sundu.
KUTLAMALAR ÖĞLEDEN SONRA DA SÜRDÜ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın öğleden sonra devam eden kutlamaları ise, Çeşme Belediyesi ve Çeşme Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin hazırladığı programla devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.00'da başlayan programda CHP Çeşme İlçe Örgütü, Çeşme Kent Konseyi ve ADD Çeşme Şubesi Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Amfi Tiyatro'ya kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Çeşme Motosiklet Kulübü üyelerinin de motosikletleriyle katıldığı kortej yürüyüşünde Cumhuriyetçi Gençler Bandosu ve Bluco Entrudo Ritim Bandosu yürüyüşe katılanlara keyifli anlar yaşattı.
"ÇEŞME, 23 NİSAN'I COŞKUYLA KUTLUYOR"
Amfi Tiyatro'ya kadar devam eden kortejin ardından vatandaşa ve öğrencilere seslenen Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "23 Nisan 1920, Gazi Meclis'in kurulduğu gündür. Büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyada hiç kimsenin düşünmediği bir şeyi gerçekleştirerek, bu önemli günü çocuklara bayram olarak hediye etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun" dedi. Kutlamalar Dalgıç'ın konuşmasının ardından sona erdi.
Haber: Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME(İzmir),
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