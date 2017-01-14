Dev Tanker, Çanakkale Boğazı'nı Kapattı

Nijerya'dan Marmara Ereğlisi'ne giden LNG tankerinin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.



Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan Marmara Ereğlisi'ne giden Bermuda Adaları bayraklı, 299 metre uzunluğunda ve 115 bin 995 groston ağırlığındaki "LNG Bonny" isimli LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) tankeri, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'na girdi.



Gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" römorkörleri refakat etti.



Güvenlik amacıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nın, geminin Marmara Denizi'ne çıkmasının ardından tekrar açılacağı bildirildi.