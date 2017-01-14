Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz Silahını Kullanıyorlar, Alternatifler Üretiyoruz

Borsa İstanbul'un yeni hizmet binasının açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Bizim için reel ekonomi çok önemli, ekonomi insana dair her şeydir, hamd olsun ekonomimiz dim dik ayaktadır. Ben diyorum ki risk alın. Bu ülkede istikrar ve güven var. Risk almadan bu iş yürümez." dedi.

"ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi her şeyiyle dışa bağımlı hale getirmek isteyenlerin elleri üzerimizden hiç eksik olmadı. 2003 yılından bu yana benzer yöntemler zaman zaman denenmek istendi. Borsa üzerinden, döviz kurları üzerinden, faizler üzerinden ülkemizi krize sürükleme çabaları hep yaşandı. Büyük projelerimizi engellemek için, kredileri zorlaştırmak başta olmak üzere her yolu denediler ama artık şunu herkesin bilmesi lazım. Eski Türkiye yok. Türk ekonomisinin rakamları, hacmi, çapı çok çok büyüdü. Buna rağmen ülkemize yönelik ekonomik saldırılar durmuş değil. Milletimiz bu oyunu gördüğü için, istiklalinin ve istikbalinin önemli bir parçası olarak kabul ettiği ekonomisine de sahip çıkıyor."

"SALDIRILAR BİTMİŞ DEĞİL"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"* Bugün açılışını yapmakta olduğumuz binalarla Borsa İstanbul yeni bir döneme başlıyor.

* 15 Temmuz darbe girişiminde hedef alınan yerlerden birinin Borsa istanbul olması rastlantı değildir.

* Türkiye ekonomisinin derinliğinin olmadığı bir dönemde bu saldırılar hedeflerine ulaşabilirdi. Ama artık şunu herkesin bilmesi lazım eski Türkiye yok. Ekonominin hacmi çapı büyüdü.

* Ancak ekonomimize saldırılar bitmiş değil. Demokrasi gibi ekonomi nöbetleri tutan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

"DÖVİZİ SİLAH OLARAK KULLANMAYA BAŞLADILAR"

* Biz direndikçe, mücadele ettikçe, karşımızdakiler de saldırı çıtasını yükseltiyorlar. Son günlerde döviz kurunu silah olarak kullanıp yine üzerimize gelmeye başladılar, varsın gelsinler. Biz de bunların alternatiflerini üretiyoruz, üreteceğiz. Hiçbir ekonomik rasyonalitesi, temeli, karşılığı olmayan bir şekilde döviz kurunun yükseltilmesinin başka bir izahı yoktur.

* Bizim bu saldırıları karşılayacak gücümüz vardır. Bizim sorumunuz hızlı hareket edememektir. Bu da son günlerde döviz spekülasyonlarında milletimizin moralini bozuyor.

"TÜRK EKONOMİSİ BU SIKINTILARI DA ATLATACAK"

* Döviz kurundaki suni şişkinliğin giderilmesiyle piyasalarda bekle-gör politikasının da sona ereceğini ümit ediyorum.

* Ekonomideki güncel sıkıntılarımızın çözümüne yönelik atılması gereken adımlar konusunda biraz daha hızlı ve kararlı olunması gerektiği açıktır.

* Nice zorlu imtihanı başarıyla geride bırakan Türkiye ekonomisinin çok kısa bir sürede bugünkü sıkıntıları da atlatacağına yürekten inanıyorum.

"TÜRKİYE EKONOMİDEKİ BU DURGUNLUĞU HAK ETMİYOR"

* Yakın geçmişte sorun yaşadığımız pek çok ülke ile yeni döneme giriyoruz. Bununla birlikte ekonomideki güncel sıkıntılarımızın aşılması konusunda biraz daha hızlı olunmamasının gerektiği açıktır. Türkiye güçlü kamu maliyesi, bankalarının sermaye yapısı, disiplinli bütçe uygulamalarıyla ekonomideki bu durgunluğu hak etmiyor.

"RİSK ALMADAN BU İŞ YÜRÜMEZ"

* Bizim için reel ekonomi çok önemli, ekonomi insana dair her şeydir, hamd olsun ekonomimiz dim dik ayaktadır. Ben diyorum ki risk alın. Bu ülkede istikrar ve güven var. Risk almadan bu iş yürümez.

* Milletimiz ve devletimiz bu zor günlerde yanımıza olan hiç kimseyi unutmayacaktır, bu para ve pulla ölçülemeyecek bir vefadır.

* İki milyon dolarlık yatırım yapana vatandaşlık hakkı verilecek. Operatör şirketleri siz kurun. Siz kurun bakın ondan sonra onlar nasıl çalışmaya başlıyor. Bu süreçte finans sektörünün reel sektöre destek vermesi önem sağlıyor.

"TÜRKİYE'NİN CAZİBESİ ARTIYOR"

* Uluslararası gelişmeler Türkiye cazibesini artırıyor. Bu ülke kendisine güvenen ve yatırım yapanı mahçup etmemiştir, döviz oyununu bozacağız.

* Bu fırsatları en iyi şekilde kullanarak 2023 hedeflerimize odaklanmalıyız. Ekonomimizin tüm aktörlerine güveni tamdır. Anayasa değişikliği ülkemize doping etkisi yapacaktır. Yeni Türkiye önünde kimse duramayacaktır. Basit bir ifade ile söylüyorum. Tüm siyasi partiler alanlarda yeni anayasa dediler. Parlamentoda yeni anayasanın önünde durmak için iki siyasi parti bunu konuşuyor.

"BÖYLE BİR İÇ TÜZÜKLE PARLEMENTO YÜRÜMEZ"

* Edep adap hiçbir şey bilmeden ifadelerle engellemenin gayreti içindeler. Böyle bir iç tüzükle bu parlamento yürümez. Bu denli yoran siyasi anlayışla neticeye varamazsınız. Dersini çalışarak gelen bir anlayış yok. Amerika'da uygulama farklı olabilir, Avrupa'da farklı olabilir. Bunları gözden geçirmeden konuşma yapıyorlar.

"FARKLI BİR BAŞKANLIK SİSTEMİ OLUŞTURAMAZ MIYIZ?"

* Sevgili dostlar Başkanlık sistemini uygulayan ülkelerinki bizim olmazsa olmazımız mı? Biz daha farklı bir sistem oluşturamaz mıyız? Bir yerden farklı bir şey alırsın, bir başkasından farklı bir şey alırsın. Kendi tarihimden olan bir altyapım var, dünyaya yeni bir anlayışla çıkabiliriz.

"KARARI MİLLET VERECEK"

* Bunun kararını verecek olan millettir. Parlamento o metni hazırlıyor. Nihai kararı da verecek olan millettir. Milli iradeye dahi hazmedemeyen, bu işin götürülmesini hazmedemeyen bir grup var. İkinci turdan sonra millete gidecek yol açılır umarım."