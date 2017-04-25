Erdoğan: 2017'de Kongre Yapılabilir, AK Parti'nin Başına Geçeceğim

16 Nisan'da oylanan anayasa değişikliği referandumunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye ne zaman üye olacağı merak konusuyken, Erdoğan'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

İngiliz haber ajansı Reuters'e mülakat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından partili olma yasağının kalkacağını da hatırlatarak "2017 içinde kongre yapılamaz diye bir şey yok. Resmi sonuçlar YSK tarafından açıklandıktan sonra AK Parti'nin başına geçeceğim." dedi.

"KABİNE REVİZYONU GÜNDEMİMİZDE YOK"

Erdoğan, bakanlar kurulunda değişiklik yapılıp yapılmayacağıyla ilgili bir soruya ise "Kabine revizyonu gündemimize dahi gelmedi" şeklinde cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına da noktayı koyarak şu anda Türkiye'nin gündeminde böyle bir şey olmadığını söyledi.