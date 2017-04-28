Çocuk Kalan Herkese Dokunan Sıcacık Bir Hikâye

Türkiye'nin yerel kahramanları sahnedeki yerini aldığında çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Aylardır süren provalar sonrası seyirci ile buluşan oyun seyircilerden tam not aldı. Oyun bittikten sonra bile uzun süre salondan çıkmak istemeyen izleyiciler, Testi Ailesi ile bol bol fotoğraf çektirdiler.

Testi Ailesi bugünün çocuklarına çok önemli mesajlar veriyor. Zamanı doğru kullanımı hakkında çocuklarımıza mesaj iletirken onları eğlendirmekten de geri kalmıyor. Hem eğlencenin doruklarına çıkarken hem de verilmek istenen mesaj tam anlamıyla verilmiş oluyor.

KonsuLL Sanat 'ın katkılarıyla seyirci ile buluşacak olan oyunumuzun seslendirmeleri usta komedyen Yüksel Ünal yer alımıştır. Tasarım ve Genel Sanat Yönetmeni; Fatih Yurdakul. Yönetmenliğini Ahmet Akdeniz, Koordinatörlüğünü Selma Güngör, Hilal Pınar Koçer ve Alper Akdeniz'in yaptıkları, müziklerini; Deniz Bahadır Özdemir, İllüstrasyonlar ise İbrahim Dinçer üstlendi.