Cildinizi Gençleştirmek İçin Kimyasal Peeling

Estetik Uzmanı Dr. Arzu Atalan, meyve asitleri ile yapılan peelinglerle yüzdeki akne, siyah ve beyaz noktaların tedavi edilebileceğini söyledi.



Medikal Estetik Uzmanı Dr. Arzu Atalan, kimyasal peelingin cildin çeşitli katmanlarının kontrollü ve yüzeysel bir şekilde soyulmasına dayalı bir tedavi yöntemi olduğunu ifade ederek, "Bu yöntemle ciltteki lekeler yüzeysel kırışıklıklar akne ve akne izleri azaltılır ve ayrıca cildin donuk ve cansız görünümü giderilerek daha sağlıklı ve genç bir cilt elde edilir." dedi.



Kimyasal peeling tedavisinde çeşitli cilt yüzeyini soyucu solüsyonlar kullanılmakta olduğunu kaydeden Estetik Uzmanı Dr. Arzu Atalan, "Peeling uygulaması cildin yıpranmış tazeliğini ve parlaklığını kaybetmiş üst tabakanın soyulmasını sağlayarak derinin alt tabakalarında yeniden bir yapılanma süreci başlatıp kollajen sentezlenmesini uyararak daha genç daha sıkı ve daha sağlıklı bir cilt ortaya çıkmasını sağlar. Bu tedavi ile cildin üst kısmındaki hasarlı tabaka soyulurken hasar görmemiş canlı tabaka ortaya çıkar. Kimsayal peeling için en çok glikolik laktik salisilik ve meyve asitlerini içeren alfa hidroksi asit (AHA) tercih edilmektedir. Bu asitler doğal asitlerdir ve yüzeyel peeling maddesi olarak kullanılırlar. Toklarasetik asit ile orta derinlikte fenol karbolik asit ile daha derin peelingler yapılabilmektedir." diye konuştu.



Estetik Uzmanı Dr. Arzu Atalan, peeling işlemi ile güneş lekeleri, yaşlılık lekeleri, çiller, gebeliğin neden olduğu lekelerin giderilebildiğini belirterek şöyle konuştu:



"Gözaltı ve ağız çevresindeki ince kırışıklıklar giderilebilir. Sivilce ve izleri azaltılabilir. Yapılan bu tedavi deri altında kontrollü bir hasar oluşturduğu için onarım mekanizmaları harekete geçmekte ve kollajen ve elastin lif oluşumları desteklenmektedir. Bunun sonucunda da cilt daha sıkı ve genç görünür. Uygulama yüz dışında boyun ve ellere de yapılabilir. Son derece kısa süren bir işlemdir. Cilde göre seçilen peeling solüsyonu temiz cilde uygulanır ve cilt sorununa ve hedeflenen tedaviye uygun sürede bekletilir ve ardından nötralize edilir. Cilde göre değişmekle birlikte ortalama 1-2 haftada bir 3-6 seans uygulama yapılır. Her iki cinse ve her yaşa güvenle uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. İşlemden hemen sonra günlük hayata dönülebilir ve sağlığa hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır." - ERZURUM