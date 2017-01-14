Çavuşoğlu'ndan Astana Açıklaması: ABD'yi Davet Edeceğiz, YPG Asla Olmayacak!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana görüşmelerine ilişkin açıklama yaparak, "Astana'daki, Suriye görüşmelerine ABD'yi davet edeceğiz. Görüşmede YPG asla olmayacak." dedi.

"ABD O ZAMAN DEAŞ'I DA DAVET ETSİN"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine, "ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin." şeklinde cevap verdi.



"YPG'NİN AMACI SURİYE'Yİ BÖLMEKTİR"

Çavuşoğlu, açıklamasının devamında ' 'YPG'nin amacı Suriye'yi bölmektir. Bu amaçları güden bir terör örgütünün müzakere masasında yeri olamaz.'' ifadesini kullandı.