Butik Kruvaziyer" ABD'li Yolcularıyla Marmaris'te

Silver See firmasına ait Bahama bayraklı "Silver Cloud" adlı lüks yolcu gemisi, 274 yolcusu ve 222 personeliyle Marmaris Limanı'na yanaştı.



Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen gemide, ABD'lilerden oluşan 274 yolcu ve 222 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, tarihi ve turistik alanlar ile doğal güzellikleriyle ünlü yerleri gezmek üzere limandan ayrıldı.



Güneşli havayı da fırsat bilerek yat limanı ve Kordon Caddesi'nde dolaşan yolcular, daha sonra Marmaris Kapalı Çarşısı'nda alışveriş yaptı. Bazı yolcular da sahildeki kafelerde vakit geçirdi.



Butik bir gemi olan "Silver Cloud", 17 bin groston ağırlığında ve 156 metre uzunluğunda. Geminin akşam saatlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesine hareket etmesi bekleniyor.