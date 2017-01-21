Bursa'da Elektromanyetik Kirliliği Paneli

Bursa'da, Bursa Barosu, Tabip Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından "Elektromanyetik Kirlilik Kaynakları, Halk Sağlığına Etkileri ve Hukuksal Mücadele" başlıklı panel düzenlendi.



Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilen panele, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elekronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selim Şeker, Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elekronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Çerezci, Bursa Barosu avukatlarından Cankat Taşkın konuşmacı olarak katıldı.



Panelistler, elektromanyetik kirlilik kaynakları, halk sağlığına etkileri ve hukuksal mücadele konusunda izleyicileri bilgilendirdi.