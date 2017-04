Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yanbaz: "Direnişten Dirilişe Geçtik"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, 16 Nisan'ın Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Türkiye'nin öze dönüşüne, geleceğe doğru kararlı yürüyüşüne, güven ve istikrar perspektifiyle yükselişine hız kazandıracak anayasa değişikliğine 'evet' dedik ve onay verdik. Türkiye artık direnişten dirilişe geçmiştir" dedi.



Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda kamu görevlilerinin haklarını savunmak ve hak mücadelesi vermek için 19 Nisan 1995 yılında kurulan genel yetkili sendika Büro Memur-Sen, 22'nci kuruluş yıldönümünü kutluyor. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, sendikanın büyümesinde ve güçlenmesinde katkısı bulunan tüm teşkilat mensuplarına ve kamu görevlilerine teşekkür ederek, "Kamu görevlilerinin yıllarca ötelenmiş, verilmemiş hakların alınması için hizmet mücadelesine tam 22 yıl önce başlayan sendikamız, günümüzde ülkenin dört bir yanında teşkilatlanmış, hatta yurt dışına açılmış durumda. Şüphesiz sendikamız bu günlere kolay gelmedi. Sendikacılığın köhnemiş zihniyetin sopası olarak yapıldığı günlerde Büro Memur-Sen sendikacılığa yeni bir soluk getirmek için harekete geçti. Sendikacılığı kamu görevlilerinin üzerinden siyaset yapan, toplumu bölen, kamplaştıran bir anlayışa hiçbir zaman taşımadık. Kamu görevlilerimizin hakları için mücadele ederken ülkemizin daha fazla demokratikleşmesi, kalkınması, insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi gibi konularda da sorumluluğumuzu yerine getirdik. Her zaman haksızlıkların, zalimlerin karşısında; haklının ve mazlumun yanında olduk" diye konuştu.



"Kamu görevlileri için kazanacağız"



Türkiye'nin her demokratik kazanımında mutlaka Büro Memur-Sen'in teri, payı ve imzası olduğunu ifade eden Yanbaz, "İlkeli ve etkili sendikacılığımız, teşkilatımızın özverili çalışmaları, kamu görevlilerimizin haklı tercihi ile 2012 yılında genel yetkili olduk. Hizmet kolumuzda 5 yıldır zirvede dalgalanan bayrağımızı zirvede dalgalandırmaya, 100 bin üye hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu yıl yapılacak olan toplu sözleşmede de yeni kazanımlara imza atmak, ekmeğimizi büyütmek, kamu görevlilerimizin mali ve özlük haklarını daha iyi bir düzeye çıkarmak için mücadele edecek ve kazanacağız" şeklinde konuştu.



"Türkiye güven ve istikrar perspektifiyle yükselişe geçti"



Ülkenin yaşadığı zor günlerde sorumluluk almaktan kaçınmadıklarını belirten Yanbaz, "15 Temmuz hain darbe girişimine karşı dimdik durarak milli iradenin yanında saf tuttuk. Günlerce süren milli irade nöbetlerine katılarak, ülkemize ve geleceğimize sahip çıktık. 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında Türkiye'nin öze dönüşüne, geleceğe doğru kararlı yürüyüşüne, güven ve istikrar perspektifiyle yükselişine hız kazandıracak anayasa değişikliğine 'evet' dedik ve onay verdik. Türkiye artık direnişten dirilişe geçmiştir. Daha güçlü, daha müreffeh yarınlar için ülkemizin çıkarları doğrultusunda çalışmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız" açıklamasında bulundu.



Yanbaz, "Bu duygu ve düşüncelerle Büro Memur-Sen'in bugünlere gelmesinde emeği, alın teri bulunan, azim ve kararlılıkla çalışan şube başkanlarımıza, şube yönetim kurulu üyelerimize, iş yeri temsilcilerimize ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Başta Memur-Sen Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan ağabeyimiz olmak üzere ahirete intikal eden tüm Büro Memur-Sen neferlerini rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA