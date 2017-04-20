Büro Memur-Sen'den Bir Hukuk Zaferi Daha

Büro Memur-Sen'in açtığı dava sonucunda mahkeme, kanser hastası 4/C'li personele 36 ay ücretli izin verilmemesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, "4/C'li kamu görevlilerimize uygulanan adaletsizliklerin tamamının giderilmesi için 4/C'liler kadroya geçirilmelidir" dedi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğünde 4/C'li olarak çalışan ve Büro Memur-Sen Van Şubesi Yönetim Kurulu üyesi olan Bülent Çelikkol, önceki yıl kanser hastalığına yakalandı. Bülent Çelikkol, hastalığı nedeniyle iki defa ameliyat geçirdi ve doktorları tedavisinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine çalıştığı kuruma dilekçeyle başvuran Bülent Çelikkol, kendisinin de 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre çalıştığını, 4/A statüsündeki kamu görevlileri gibi 36 aya kadar ücretli izin verilmesini istedi. Dilekçeyi inceleyen TÜİK, 4/C'li olduğu ve sözleşmesi gereği bir yılda 30 günden fazla izin kullanamayacağı gerekçesiyle Çelikkol'un talebini reddetti.



TÜİK'in verdiği ret cevabını haksızlık olarak gören genel yetkili sendika Büro Memur-Sen, kamu görevlileri arasında ayrımcılık olamayacağı gerekçesiyle Bülent Çelikkol adına dava açtı. Büro Memur-Sen'in Van 1'inci İdare Mahkemesi'ne açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, 36 ay ücretli izin verilmemesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Büro Memur-Sen'in kazandığı dava sonucuna göre kanser hastası Bülent Çelikkol, 36 aya kadar ücretli izin kullanabilecek.



"4/C'lilerin kadro mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz"



Kararı değerlendiren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, verdikleri mücadeleyle 4/C'li kamu görevlilerine uygulanan adaletsizliklerden birini daha giderdikleri için mutlu olduklarını söyledi. 4/C'li kamu görevlilerinin zor şartlar altında özlük ve mali haklardan eksik bir şekilde vatanı ve milleti için çalıştığını kaydeden Yanbaz, "Kamuda 4/A, 4/B ve 4/C statülerinde kamu görevlileri var. Bu kamu görevlilerinin hepsi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre çalışmasına rağmen aralarında adaletsizlikler var. Yılın 12 ayı çalışarak vatanına ve milletine hizmet eden 4/C'li kamu görevlilerimize hala 'Sen geçicisin' denilemez. 4/C'li kamu görevlilerinin özlük ve mali hakları yetersiz. Aldıkları ücretler yoksulluk sınırının çok altında. Sözleşmeleri gereği 30 günden fazla rapor hakkı bulunmuyor. Devlet adeta 4/C'lileri ölümün kucağına itiyor. 4/C'li kardeşlerimizin uğradığı haksızlıkların giderilmesi için sendika olarak kesintisiz mücadele ediyoruz. 4/C'lilerin sendikalara üye olabilmesini, toplu sözleşmede ücretlerinin artırılmasını, ücretsiz doğum izni ve süt iznini verdiğimiz mücadele ile kazandık. Şimdi de kazandığımız davayla 4/C'li kardeşlerimizin 36 aya kadar ücretli hastalık izni kullanabilmesinin yolunu açtık. 4/C'lilerin tüm sorunlarının çözüme kavuşturulmasının tek yolu kadrodur. Bu statüdeki kamu görevlilerimize uygulanan adaletsizliklerin tamamının giderilmesi için 4/C'liler kadroya geçirilmelidir. Genel yetkili sendika olarak 4/C'lilerin kadro mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. İnşallah kadro mücadelemizi kazanarak 4/C'li kardeşlerimizin yüzünü güldüreceğiz" dedi. - ANKARA