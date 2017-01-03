Bu Yolda 200 Kaza Oldu

Bursa'da, hatalı yapıldığı iddia edilen yolda 200 kaza meydana gelirken, 30 kişi yaralandı.



Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde TOKİ konutlarına ulaşımı sağlayan yol, eksik ve kusurlu yapıldığı için kazalara davetiye çıkarıyor. Hamitler Mahallesi ile TOKİ'yi bir birine bağlayan yol, viraj ve meyil deverleri yapılmadığı için kazalara sahne oluyor. Hamitler Mahalle sakinleri, "Bu yolda bu güne kadar 200 kaza oldu. Bu kazalarda 30 kişi yaralandı. Yolun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Her yıl onlarca kaza oluyar. Burada kimse hayatını kaybetmeden yetkililer artık harekete geçsin" dediler. - BURSA