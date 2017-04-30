Bozkırın Laleleri Yurt Dışında Cadde ve Sokakları Süslüyor

MEHMET ÇETİN / ABDULLAH DOĞAN - Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde 50 dekarlık tarlada üretilen laleler, yurt dışında da cadde ve sokakları süslüyor.



Bir devre adını veren, özellikle Doğu kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip lale, kent merkezlerini, tarihi mekanların yanı sıra parkları ve meydanları süslüyor.



Lale üretim merkezlerinden, bozkır iklimine sahip Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde 8 futbol sahası büyüklüğündeki tarlada 50 farklı türden lale yetiştiriliyor.



Lalelerin tamamının çiçek açtığı tarlada üretilen 10 milyon lale, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.



Tarla, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.



Atlas Lale şirketinin sahibi 52 yaşındaki Latif Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır lale yetiştiriciliği ile uğraştığını söyledi.



Hollanda'ya çalışmaya gittiği 1987 yılında, lale yetiştirmeyi öğrendiğini anlatan Ateş, yurt dışında 5 yıl çalıştıktan sonra Türkiye'de lale üretmeye başladığını dile getirdi.



Toroslar'ın Hacıbaba Dağı eteğindeki 50 dekarlık tarlasına 10 milyon lale ektiğini ifade eden Ateş, yetiştirdikleri lale soğanını yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara sattıklarını ifade etti.



Ateş, ülke içinde belediyeler, peyzaj şirketleri ve marketlere lale soğanı sattıklarını belirterek, çok sayıda kişiye istihdam sağladıklarını vurguladı.



"Irak'tan yoğun talep var"



Lale pazarının her geçen yıl büyüdüğüne işaret eden Ateş, şunları kaydetti:



"Irak, Azerbaycan ve Türkmenistan başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Yurt dışında Irak'tan yoğun talep var. İhracatımızın büyük bölümünü Irak'a yapıyoruz. Talebe bağlı üretim kapasitemizi de artırıyoruz. Önümüzdeki sezon buranın iki katı büyüklüğünde bir tarlada üretim gerçekleştireceğiz. Bu yıl 1,5 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bunu daha da artıracağız. Nisan ayı başında erkenci çiçeklerimiz açmaya başlıyor. Nisan ayının sonlarına doğru tamamen tarlamız renkleniyor. Bütün lalelerimiz açmış oluyor. Bu zamanlarda tarlamıza yerli ve yabancı turistler geliyor. Burası yeni keşfediliyor. Özellikle bu yıl lale tarlası olduğunu duyanlar, burada gün doğumunda ve batışında manzaranın keyfini çıkarıyor. Önümüzdeki günlerde lale soğanlarının büyümesi için çiçeklerin kırımını yapacağız. Haziran ayı ortalarında ise lale soğanı hasadını gerçekleştireceğiz."