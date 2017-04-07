Botoks Her Derde Deva Oluyor

Estetik Hekimi Arzu Atalan, botoksun birçok hastalığa deva olduğunu söyledi.



Dermaslim Estetik ve Güzellik Merkezinden Medikal Estetik Doktoru Arzu Atalan, "Clostridium botilinum adı verilen bir bakteri tarafından salgılanan bir proteindir. Migrenden kas tutulmalarına yüz felcinden şaşılığa kadar bir çok hastalığın tedavisinde kullanılmakta olan bu protein son 15 yıldır tüm dünyada ve ülkemizde kırışıklıkları önleme ve azaltmada güvenli ve başarılı bir şekilde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu madde sinirlerden kaslara olan elektrikal iletiyi bloke ederek uygulanan bölgedeki kasın fonksiyonunu geçici bir süreyle kısıtlar. Mimik kaslarına uygulandığında mimik kaslarının kasılması bloke olacağı için üzerindeki ciltte oluşan kırışıklıklar da azalır veya kaybolur" dedi.



Botoks nasıl uygulanır?



Botoksun solüsyonu kırışıklık bölgesinde cilt altındaki küçük kaslara ince uçlu iğnelerle enjekte edildiğini ifade eden Arzu Atalan, "Etki ortalama 72 saat içerisinde başlar. Uygulamadan 7-10 gün sonra tam etki görülür. Etki süresi 3-4 aydır. Daha sonraki seanslarda etki yaklaşık 6 ay kadar devam eder. Uygulama bölgesinde geçici hafif kızarıklık veya çok nadir küçük çaplı geçici morarmalar dışında bir yan etkisi bulunmamaktadır" diye konuştu.



Estetik Hekimi Arzu Atalan, botoksun uygulandığı alanları şöyle sıraladı: "İki kaş arasındaki dikey çizgilerin yol edilen alındaki yatay çizgilerin yok edilmesi, kaşların yukarı kaldırılması, göz kenarındaki kaz ayağı çizgilerinin yok edilmesi, burun kanatlarında oluşan çizgilerin giderilmesi, boyundaki çizgilerin giderilmesi, üst diş etlerinin görünmesinin önlenmesi, ağız köşelerinin yukarı kaldırılması, dudak üzerindeki ince çizgilerin azaltılması, çenede oluşan mimik çukurları gidermek veya şekilsizleşen çene biçimini düzeltmek."



Atalan, botoksun uygulanmasının gebe ve süt veren bayanlar, cilt yüzeyinde enfeksiyonu bulunan kişiler, myastenia gravis gibi nörolojik kas hastalıkları olanlar da sakıncalı olabileceğini söyledi.



Uygulamada anestezinin gerekli olmadığını kaydeden Atalan, "İşlem öncesi soğuk kompres veya lokal etkili bir krem uygulanabilir. Uygulama ortalama 10-15 dk sürmekte olup işlem esnasında çok az acı hissedilmektedir. Botoks ter bezlerine giden sinir uyarısını geçici olarak engelleyerek terlemeyi azaltır. Koltuk altı ve avuç içindeki aşırı terlemenin azaltılması için güvenle ve pratik bir şekilde kullanılmaktadır. İşlem 10-15 dk sürer.1 hafta içinde etki başlar ve 6 aya kadar etki devam eder" şeklinde konuştu. - İSTANBUL