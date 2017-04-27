Bosna Hersek'te Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'nın da Katıldığı 23 Nisan Şenliği

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'nın da katıldığı dün gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Şenliği kutlaması, Yunus Emre Enstitüsü'nün organizasyonunda Bosna Hersek'in Zenitsa kentinde gerçekleştirildi. Yunus Emre Enstitüsü'nün "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında eğitim gördükleri okullarda ikinci yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 7 bin'e yakın Bosna Hersekli öğrenci, Zenitsa'da düzenlenen programda bir araya geldi.



Bosna Hersek'teki ilköğretim ve lise derecesindeki 130 okuldan öğrenciyi Boşnakça selamlayarak öğrencilere kendi lisanlarında 'Dobrodoşli' (Hoşgeldiniz) diyen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Bayramınız kutlu olsun. Gülen yüzünüz hiç solmasın. Hep böyle coşkulu, umutlu ve mutlu olun inşallah. Öncelikle anne ve babalarınıza sizi Türkçe öğrenmeye teşvik ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'deki kardeşleriniz de artık ikinci dil olarak Boşnakça öğrenmeyi tercih edebiliyorlar. Pek çok Türk arkadaşınız Boşnakça öğrendi ve öğreniyor. Bu sabah değerli dostum Adil Bey'e de söylediğim gibi 15 ila 20 yıl sonra bir Türk bakan ile Boşnak bakan oturduklarında Türkçe ve Boşnakça anlaşabilecekler" diye konuştu.



Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş: "Türk milleti sizi seviyor"



23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye dışında en coşkulu kutlandığı ülkenin muhtemelen Bosna Hersek olduğunu vurgulayan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, "Dünyada birçok farklı bayram, kutlama var. Anneler günü, babalar günü, kadınlar günü gibi kutlamalar var fakat dünyanın hiçbir yerinde çocuk günü ve çocuk bayramı yok. Onun için çocuk bayramı sadece Türkiye'deki çocuklar için değil. Bu bayramı Bosna Hersek'teki çocuklara ve tüm dünyadaki çocuklara armağan ediyoruz. Buradaki Eğitim Bakanlığı ile aramızdaki anlaşma çerçevesinde 'Tercihim Türkçe' projesini gerçekleştirdik ve Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ulaşımı kolaylaştırdık. Siz çocuklar ve gençler olarak bu ilişkileri geliştirip yaşatacaksınız inşallah. Biz Yunus Emre Enstitüsü olarak Yunus Emre'nin temel düşüncesi üzere yaratılanı, Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Türk milleti, Türk gençleri, Türk çocukları sizi seviyor ve bu sevgisini ifade etmek için bunu paylaşıyor. Sevgi paylaştıkça artan tek nimettir. Onun için biz sizleri seviyoruz. Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.



Saray Bosna Büyükelçisi Haldun Koç katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek söze başladı. Koç, "Sizler Bosna Hersek'in dört bir tarafından çocuk festivalinde bir arada oldunuz.Bugün de bizlere değer verdiniz. Günümüze gün kattınız çok teşekkür ediyoruz. Aslında Türkçeyi seçerek geleceğinize yatırım yaptınız. Gelecek bakımından da önemli bir tercihte bulundunuz. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum" açıklamalarında bulundu.



"Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Adil Osmanoviç'ten Türkçe jesti"



Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Adil Osmanoviç, "Bu kadar sayıda öğrencinin Türkçe öğrenmeyi tercih etmesi beni çok memnun etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de artık Boşnakça okutuluyor. Bu iki dost ve kardeş ülke arasındaki mevcut bağları daha da güçlendirecektir" diye konuştu. Bosnalı Bakan, Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'nın Boşnakça yaptığı jeste karşılık vererek salona Türkçe "Zenitsa'ya hoşgeldiniz" diye seslendi.



Türkiye ve Bosna Hersek'ten halk oyunları ve Türkçe ve Boşnakça seslendirilen şarkılara da yer verilen kutlamaya Bosna Hersek'i Eurovision'da da temsil eden isimlerden ünlü ses sanatçısı Hari Mata Hari ve Bosna Hersek'te en fazla izlenen ve çocuklar tarafından beğenilen "Elif" dizisinin başrol oyuncusu İsabella Damla Güvenilir de katıldı. - SARAYBOSNA